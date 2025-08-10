  • Instagram
Бургас: +24 / +31
Пловдив: +27 / +36
Варна: +22 / +33
Сандански: +27 / +36
Русе: +24 / +37
Добрич: +20 / +32
Видин: +26 / +39
Плевен: +25 / +38
Велико Търново: +21 / +35
Смолян: +17 / +27
Кюстендил: +23 / +33
Стара Загора: +23 / +33

Жълт код за горещо време в 21 области

Жълт код за горещо време в 21 области
Жълт код за горещо време издаде за днес Националният институт по метеорология и хидрология за 21 области у нас .

Според прогнозата на НИМХ днес ще бъде слънчево. Ще духа слаб до умерен, в югоизточните райони и временно силен източен вятър. Температурите още малко ще се повишат и максималните ще бъдат между 34° и 39°, в София – около 34°.

В планините ще бъде слънчево. Ще духа слаб, по високите части до умерен вятър от север-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 29°, на 2000 метра - около 22°.

По Черноморието ще бъде слънчево. Ще духа слаб, по южното крайбрежие умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 29° и 32°. Температурата на морската вода е 26°-27°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.


