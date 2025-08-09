Мощно пълнолуние във Водолей днес: Как ще повлияе на всяка зодия?

Нито един зодиакален знак няма да остане незасегнат от Пълната есетрова луна във Водолей днес.

Невероятно мощното пълнолуние във Водолей на 9 август 2025 г. вечерта ще окаже значително влияние върху всеки знак тази седмица. То ще бъде "акцентът на програмата", тъй като подчертава нуждата ни от общност и подготвя почвата за предстоящия транзит на Сатурн в Риби през следващия месец. Луната във Водолей може да ни помогне с вътрешния ни свят, тъй като Плутон вече е в този знак. Със Слънцето в опозиция ще осъзнаем, че светлината, от която се нуждаем, е вътре в нас.

Овен

Пълнолунието във Водолей ще насочи вниманието ви към приятелства, които може би сте пренебрегнали. Ако сте искали да се върнете към приятел или да се свържете с някого от миналото, може би ще искате да го направите по време на ретроградния Меркурий. Пълнолунието обаче ще ви накара да се запитате дали си струва и колко ценен е бил този човек за вашата връзка.

Не идеализирайте миналото и бъдете честни относно решението си. Юпитер и Венера вдъхновяват креативност и могат да внесат елемент на изцеление в съществуващите ви взаимоотношения.

Телец

Сатурн и Марс носят напрежение, но Венера и Юпитер носят така необходимото спокойствие на всички земни знаци при това пълнолуние. То обаче ще подчертае и вашите победи, така че ако сте положили усилия, очаквайте много похвали и отличия.

Продължете да работите усилено, за да постигнете целите си. Енергията ще бъде фокусирана и върху любовта и романтиката, тъй като Венера, вашата управляваща планета, и Юпитер също добавят романтика. Позволете си да се увлечения през този период.

Близнаци

Като въздушен знак, тази енергия може да внесе оптимизъм в борбата ви за това, което искате. Марс и пълната луна дават енергия на въздушните знаци и задействат плановете ви, позволявайки ви да откриете своите способности и таланти. В този момент ще ви бъде лесно да се захванете за работа, особено с подкрепата на Марс и самочувствието.

През следващите няколко седмици ще имате възможност да засилите работната си етика точно преди Сатурн да влезе в Риби следващия месец.

Рак

Бъдете търпеливи, тъй като пълнолунието във Водолей може да ви накара да искате да погледнете твърде далеч в бъдещето. Този транзит може да ви научи да бъдете тук и сега. Вместо да бягате от миналото, използвайте го, за да се научите как търпеливо да полагате основите за бъдещето си. Съвпадът Венера-Юпитер също може да ви помогне да се съсредоточите върху настоящето.

Трябва да осъзнаете стъпките, които трябва да предприемете, преди да можете да продължите напред. Плутон и Марс, сега във Везни, ще ви дадат енергията да летите, но закотвящата енергия на Венера ще ви помогне да оцените бавния напредък.

Лъв

Пълнолунието във Водолей носи история за изгубена любов, като ви дава да знак, че сърдечните ви дела ще продължат да се развиват по време на този транзит на Плутон. Сега е моментът да се задълбочите и да видите какво можете да вложите в скорошната си любовна история.

Ако сте необвързани, носталгията, която носи това пълнолуние, може да ви помогне да се свържете с емоциите си. Водете си дневник, пишете или медитирайте върху преживяванията си, тъй като Венера и Юпитер са тук, за да ви дадат своята лечебна енергия.

Дева

Пълнолунието във Водолей може да ви вдъхнови да сключите "пакт" със самия себе си. Това е моментът да промените навиците си, тъй като Сатурн в Риби ще ви донесе този урок следващия месец, така или иначе.

Пълнолунието иска да продължите напред, а с предстоящия съвпад на Юпитер и Венера ще получите необходимата подкрепа от околните. Този транзит може да ви вдъхнови да се свържете по-тясно с хората в живота си и дори да създадете нов кръг от приятели.

Везни

Очаква ви силни дни, Везни, тъй като вашият управител Венера се готви да срещне Юпитер в Рак. Посланието на пълнолунието ще бъде в унисон с венерианското влияние, тъй като любовта отново ще бъде в мислите ви.

Този лунен месец трябва да покажете любов към себе си и да се свържете със себе си, преди да допуснете другите в сърцето си. Отървете се от евентуална зависимост от другите и прегърнете своята независимост.

Скорпион

Докато се подготвяме за нови уроци, свързани с този цикъл на пълнолуние, ви напомняме да се освободите от негодуванията и да се научите да работите в мир а хармония с хората. Това е време на съзряване и развитие, особено ако се стремите към върха.

Юпитер и Венера в съвпад с Рак, воден знак, ще ви помогнат да намерите изцеление, разбирателство и търпение. Скорпион, това е вашата ера на помирение.

Стрелец

Може би сте се затруднявали да намерите своята муза през цялата година, но пълнолунието във Водолей ви насърчава да освободите от собствения кси вътрешен критик, който ви спъва. Вместо това, позволете си да станете своя най-добър приятел през този славен сезон на Лъв.

Вашият управител, Юпитер, ще се приближи до Венера, което ще ви помогне да се чувствате много по-благодарни и уверени в работата си. Преди Меркурий да се обърне директно, бъдете готови да разгърнете творческия си потенциал.

Козирог

Юпитер и Венера ще насърчават любовта и красотата във вашите взаимоотношения. Пълнолунието във Водолей ще ви помогне да се освободите от болката от минали връзки и да се подготвите за нова, по-голяма глава, изпълнена с любов и просперитет.

Простете на себе си и на тези, които са ви наранили. Това е обновяваща се енергия. Бъдете готови да напишете новата си история, без да позволявате на миналото да ви вкарва в определин рамки.

Водолей

Пълнолунието във вашия знак може да е време да се свържете отново с това, което ви е писано да бъдете. Може да сте преживели промени, след като Сатурн премина през вашия знак, но сега, с навлизането на Плутон, може да започнете да размишлявате върху това, което сте научили и как сте израснали от 2021 г. насам.

Пълнолунието ще ви напомни, че непрекъснато работите върху себе си и цените всичките си постижения и успехи. Венера и Юпитер ще добавят игрива енергия към ежедневието ви. Хобитата могат да бъдат лечебни за вас, тъй като помагат за облекчаване на стреса.

Риби

Осъзнаването на това, от което се нуждаете в живота, може да бъде грубо пробуждане, свързано с тази лунна фаза. Енергията на Водолей ще бъде в същия знак като Плутон и всичко това се натрупва, преди Сатурн да влезе във вашия знак следващия месец.

Какво искате да постигнете? Какви са целите ви? Нуждаете ли се от повече дисциплина? Сега е моментът да започнете да вярвате в това, което можете да направите, благодарение на съвпадението на Юпитер и Венера, което влияе на вашия знак. Тези планети също ще добавят много положителна енергия към вашите взаимоотношения. Ще ви бъде по-лесно да се изразявате в този момент.