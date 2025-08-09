Васил Петров пред NOVINITE.BG: Джазът е начин на живот!

На 29 август в 20.30 ч., в Амфитеатър „Аполония” Биг бендът на Националната музикална академия „Проф.Панчо Владигеров” ще открие Празниците на изкуствата Аполония 2025 в Созопол. Солисти на бенда в тържестеваната вечер са двама великолепни и обичани от публиката изпълнители – Хилда Казасян и Васил Петров.

Васил Петров е сред най-изявените поп и джаз певци на България. Има много награди, редица успешни записи, както и изпълнения, от камерни до биг бенд и с филхармонични оркестри на големите сцени и фестивали в страната и чужбина. Репертоарът му включва оригинални композиции и съвременни интерпретации на джаз стандарти и песни, написани от самия него. Носител е на редица награди.

Всяка година участвате с различни музикални проекти в „Аполония”. Какво е тя за Вас?

Вече е ПОЧТИ всяка година, но в началото на кариерата ми, всъщност, беше ежегодно. Така че „Аполония” е форум, който съпъства кариерата ми от самото й начало почти и това са едни от най-хубавите ми изяви още от края на 90-те.

Какво да очакваме от Вас на тазгодишното издание?

На тазгодишното издание на „Аполоня” ни предстои много интересна комбинация с Хилда Казасян и биг бенда на Мишо Йосифов – по-нетипично, по-нестандартно, със солови проекти. С нея от няколко години пътуваме с нейните проекти – българско и световно кино, на Гершуин, а сега заедно ще направим една комбинация, която е различна, и ще представим смесен репертоар, който включва и български, и световни джаз стандарти.

В края на м.г. и началото на тази отбелязахте 30 години на сцената с албум и концерт в НДК. Кой е следващият връх в музикалната ви кариера, който се готвите да превземете?

Дай Боже да е скоро! Миналата година ми беше изключително натоварена в добрия смисъл. Имах пролетно турне, което премина в лятно, а лятното – в есенно-коледно, за симфонични турнета говоря... И дори концертът в НДК Маргарита ме нави да направя в последния момент (Маргарита Тошева – мениджър на певеца, бел. авт.), защото турнетата ми през 2024-а бяха много успешни, особено лятното – започнах от Летния театър във Варна, завърших в Античния театър в Пловдив, имах страхотни срещи с публиката, с много бисове, дълги аплаузи... Дори в края на лятото-началото на есента се озовах с ботуш, защото по стечение на неприятни обстоятелства си счупих крака. Слава богу, това отмина отдавна. Затова и концертътв НДК, май, ми идваше вповече. И добре, че се вслушах в съветите на Маргарита, защото той се превърна в хубав спектакъл, включващ четири теми. Оттук нататък има много неща, които предстоят, само да е живот и здраве, дай Боже.

Ваши ли са идеите за сценарий и драматургия на големите ви концерти-спектакли, свързващи отделните части в една джазова приказка? Или някой ви помага?

На Маргарита е последният концерт, той е изцяло нейна концепция и разработка, аз се „намесвам” чисто музикано, изграждам го с гласа си. С нея работим от доста време заедно, обменяме идеи.

Какво ви вдъхновява и какво ви дава сили да сте на върха толкова години?

Божията милост най-вече! И това, че слава Богу, имам сили и отделям време за спорт и за други занимания, които ми помагат да съм с по-свежа мисъл, за да мога да творя музиката, която ме вдъхновява, а и да съм в добра физическа форма.

С какво по-точно поддържате форма и имате ли определен режим на хранене?

Спортувам различни неща. Например, вчера до късно и днес рано сутринта правих аеробиха в Морската градина на Бургас – това зарежда с енергия. А и помага за белите дробове, тъй като обемът им и дишането са много важни за пеенето. Що се отнася до храненето, започнах разделно хранене, което е изключително полезно, но сега с интензивните летни пътувания малко го нарушавам. Все пак е лято, човек се отпуска, празнува успехите си и тогава се нарушават всички режими.

Носител сте на редица музикални награди. Има ли сред тях такава, която да е особено ценна за вас?

Всичките са ценни, защото са и различни. Щастлив съм, че има кой да ме оцени и е преценил, че заслужавам всичко това. Така че всяка от тях е много ценна за мен.

Имате десетки концерти и в чужбина – от съседна Македония, до родината на джаза – САЩ. Какви емоции предизвикват у вас тези гастроли? Има ли място на планетата, където бихте искали да заживеете завинаги?

Като човек на музиката и изкуствата се чувствам гражданин на света, въпреки че много си обичам родината! България ми е любима! Изключително красива е, дава много възможности, зарежда ме с енергия и с най-различни положителни емоции. Но всяко кътче по света, където съм бил, си има своето очарование.

А как бихте описали с няколко думи какво е джазът?

Навремето имаше едно клише, че джазът е начин на живот. И то в действителност е точо така. За самата дума някои казваха, че имала вулгарен произход, други - че е някаква смесица, комбинация от различни думи. Но в общи линии, джазът е най-свободолюбивотото изкуство и най-гениалната форма за разработка на какви ли не музикални търсения.

И макар да е произведено в Америка, то е събирателно – основата му се базира, според дефиниция, на африкански ритми и европейски танцов фолклор. Което обаче така се съчетава в Америка, че се получава една перфектна симбиоза и не можеш да различиш основните елементи, които са го съсавили. Получава се нещо като химическо съединение, нещо качествено ново. Получен по естествен път, джазът приема всякакви фолклорни стилове и жанрове от цял свят, кооперира се и дава възможност за много различни интерперетации.

С каква приказка омагьосвате това лято публиката?

Тази година през лятото имам много концерти, макар че съм планирал и повечко почивка, но месечно ми се събират по 5-6 сериозни изяви, които са много интересни. В края на юли с Хилда Казасян и Теодосий Спасов имахме концерт в Поморие. В „Гласът на вълните” имах панел със самостоятелен концерт. С Хилда и Теодосий продължават концертите ни „Да послушаме кино“ и „Световното кино в музика“ през цялата година.

Междувременно продължавам и със звукозаписна дейност в Пловдив, където има прекрасно студио. На 8-и август бях във Враца с Врачанската филхармония с маестро Христо Павлов и гост Зорница Иларионова. Там представихме много интересен концерт – почти като този в НДК, но в по-обран вид. Почти същата програма, но с още един гост - Анна Ставрева, ще представим и в Царево навръх Св. Богородица – 15 август, а на 16 – и ще сме в същия съставна джаз фестивала в Бургас, на Флората. Имам и други предстоящи изяви, като закриване на първи джаз фест в Хисаря на 23 август. На 29 август откриваме с Хилда Казасян фестивала Празници на изкуствата Аполония. На 4 септември пея на “ДЖАЗАРТ” фестивал - част от тазгодишните Празници в Долината на тракийските царе в Казанлък, а на 17 октомври правя концерт в град Русе с Биг Бенд Русе с диригент Димчо Рупчев и специални гости са ми Брус Джонсън (САЩ) и Анна Ставрева от Гласът на България 2024 г.

А после – продължаваме! Цялата ми програма е качена на страницата ми в социалните мрежи.

Снимки: ФБ/Васил Петров