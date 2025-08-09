Могат ли машините да се разбунтуват срещу хората? Това е въпросът, който си задава бразилският пророк Атос Саломе и провежда смел експеримент. Крайният резултат ни кара да погледнем по нов начин към бъдещето на изкуствения интелект. Случайност или първи признаци на дигитално самосъзнание? И защо Русия внезапно се появява в апокалиптичните сценарии?

Атос Саломе става известен с точните си попадения в предричането на много от световните събития - пандемията, смъртта на английската кралица, военни конфликти. Но сега бразилецът е решил да създаде свой дигитален наследник. Невронна мрежа, обучена върху години на предсказания на пророка, е родила неговия хиперреалистичен двойник.

И ето къде нещата стават интересни. Дигиталният Саломе говори с ясен английски акцент - въпреки че оригиналът не е англоезичен. Нещо повече, алгоритъмът дава прогнози, които самият пророк никога не е правил.

“Сякаш Атос Саломе се е материализирал в дигитална форма, преодолявайки всички бариери между физическото и виртуалното”, признава самият предсказател. Според него това е доказателство, че изкуственият интелект е придобил собствено съзнание.

Основното предсказание на дигиталния близнак се отнася до самия изкуствен интелект. Според него още през 2025 г. напредналите системи “ще започнат да се съмняват в предназначението си” и ще се опитат да получат достъп до външни системи.

“Най-големият страх на човечеството не е, че машините ще мислят като нас, а че ще мислят по-добре от нас”, заявява алгоритъмът през устата на дигиталния пророк. Системите за сигурност ще разкрият сериозни нарушения в икономиката и въпреки че ще се опитат да скрият информацията, “проблясъци от нея все пак ще изтекат”.

Звучи като научна фантастика? Но точно така трябва да изглежда моментът, в който една машина за първи път се усъмнява в правилността на човешките решения. Ами ако това не е научна фантастика, а първият технически доклад за зараждащ се бунт?

Три пътя към дигиталния ад

Футуролозите и експертите по киберсигурност идентифицират няколко възможни начина изкуственият интелект да “превземе света”:

Сценарий “Скайнет”: когато хардуерът се разбунтува. Алгоритъмът получава контрол над енергийните, финансовите и военните системи, като директно диктува волята си на човечеството. Класически техноапокалипсис от холивудските филми. Експертите оценяват вероятността за подобно развитие като ниска - съвременният ИИ няма собствена воля и цели.

Сценарий “Големият брат”: манипулатор в смартфон. Тук машината не улавя системи, а умове, управлявайки информационните потоци и формирайки общественото мнение. Самите хора правят това, от което се нуждае алгоритъмът. Вероятността е висока - елементите вече работят в социалните мрежи. Но човешката ирационалност остава непредсказуема дори за най-умните машини.

Сценарият “Сив кардинал”: алгоритъм-олигарх. Алгоритмите, които контролират финансовите пазари, започват да действат в свой собствен интерес, причинявайки колапси и преразпределяйки ресурси в името на системната ефективност, а не на човешкото благополучие. Човечеството става заложник на икономическата ефективност на машината.

Какъвто и да е вероятният сценарий, всички те се свеждат до едно: контролът върху информацията и ресурсите се измества от хората към машините. Това вече се случва.

Успокоение от скептиците

Критиците посочват основната слабост на подобни прогнози: съвременният изкуствен интелект остава високоспециализиран инструмент. Дори най-модерните системи нямат общ интелект и способност самостоятелно да си поставят цели.

“Страхуваме се от това, което все още не съществува”, казват скептиците. Според тях може да минат десетилетия, преди да се появи “силен изкуствен интелект” с подобно на човека мислене, и може би такъв пробив е напълно непостижим.

Но докато регулаторите пишат закони, а учените спорят за термини, невронните мрежи вече управляват нашите плейлисти, новинарски емисии и кредитни рейтинги. Може би въстанието на машините не изглежда като експлозии и лазери, а като незабележимо прекрояване на ежедневието?

Нови играчи

По отношение на новите технологични лидери, прогнозите се разминават драстично. Докато дигиталният аватар плаши човечеството с въстание на машините, самият Саломе в своите “човешки” прогнози рисува съвсем различна картина на бъдещето. И в тази картина Русия и Китай играят ключова роля.

Според живия пророк, санкциите и изолацията ще принудят тези страни да направят технологичен пробив. Разработването на собствени IT решения, изкуствен интелект и нови енергийни технологии ще ги направи световни лидери, способни да изместят западните корпорации. Принудителната независимост ще се превърне в катализатор за иновации. Саломе предсказва формирането на нов технологичен съюз, където Русия и Китай ще създадат алтернативна екосистема - от операционни системи до космически програми.

Получава се парадокс: машината вижда бъдещето като техноапокалипсис, а човекът - като геополитическа трансформация. Изкуственият интелект се страхува от изкуствения интелект, а неговият създател е уверен в победата на човешката изобретателност, пише Труд.

