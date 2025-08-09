  • Instagram
Представят операта „Риголето“ на открито в светилището Бегликташ
Операта „Риголето“ от Джузепе Верди ще бъде представена тази вечер от 20:30 ч. на откритата сцена при тракийското светилище Бегликташ, край Приморско. Събитието е част от фестивала „Опера на светилището“, организиран от Държавната опера – Бургас и Община Приморско.

Постановката разказва драматичната история на придворния шут Риголето, чиято единствена радост е дъщеря му Джилда. Когато тя става жертва на измама и предателство, сюжетът преминава през теми за отмъщение, прошка и човешка съдба. Музиката на Верди и режисурата на проф. д-р Александър Текелиев подчертават трагизма и силните емоции в спектакъла, а сценографията се вписва в уникалната атмосфера на светилището.

В главните роли: Марян Йованоски (Риголето), Илина Михайлова (Джилда), Рейналдо Дроц (Херцогът на Мантуа), Делян Славов (Спарафучиле), Йоана Кадийска (Мадалена). Диригент е проф. д-р Ивайло Кринчев.

Билети се продават на касата на Държавната опера – Бургас, каса „Часовника“ и в Туристическия информационен център в Приморско.


