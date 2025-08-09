  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +24 / +24
Пловдив: +25 / +28
Варна: +22 / +23
Сандански: +26 / +27
Русе: +25 / +28
Добрич: +21 / +22
Видин: +26 / +29
Плевен: +24 / +29
Велико Търново: +19 / +22
Смолян: +17 / +17
Кюстендил: +22 / +23
Стара Загора: +21 / +24

Отлагат цените в евро по морето до есента ВИДЕО

  • Сподели в:
  • Viber
Отлагат цените в евро по морето до есента ВИДЕО

ФЛАГМАН.БГ
A A+ A++ A

От 8 август търговците и заведенията у нас вече са длъжни да обявяват цените и на касовите бележки едновременно в левове и евро. На практика обаче, по крайбрежието много собственици не бързат с промяната и планират да се възползват от двемесечния гратисен период, който изтича на 8 октомври.

По данни на Бургаската туристическа камара, сезонните търговски обекти виждат мярката като излишна, тъй като с края на безплатния период приключва и летният туристически сезон. „Няма смисъл да влагаме средства в нещо, което ще важи само за още няколко седмици“, коментират собственици на сергии и заведения.

Проверка на терен установи, че по някои плажове в Поморие и Бургас все още цените са само в евро – практика, която вече нарушава закона. В Слънчев бряг, Несебър и Созопол обаче са поставени табели с двойнo изписани цени, уточнява Кирил Спасов от Асоциацията на концесионерите на морски плажове.

Хотелиерският сектор се оказва по-бърз в адаптацията. „Вече сме въвели цени и в евро, което е удобно за чуждестранните гости. Разбира се, ако поискат да платят в тази валута, ще им бъде обяснено как става това според българските правила“, посочва хотелиерката Даниела Йорданова.

Законът цели да улесни туристите от еврозоната и да направи сравняването на цените по-лесно. До 8 октомври обаче санкции няма да се налагат – време, което мнозина по Черноморието смятат да използват, преди да сложат и втория етикет, предаде бТВ.



Последвайте ни в Twitter и Facebook

Коментирай

Най-четено от Финанси
Последно от Финанси

Всички новини от Финанси »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Колко пъти ще ходихте на почивка това лято?
Виж резултатите