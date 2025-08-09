Отлагат цените в евро по морето до есента ВИДЕО

От 8 август търговците и заведенията у нас вече са длъжни да обявяват цените и на касовите бележки едновременно в левове и евро. На практика обаче, по крайбрежието много собственици не бързат с промяната и планират да се възползват от двемесечния гратисен период, който изтича на 8 октомври.

По данни на Бургаската туристическа камара, сезонните търговски обекти виждат мярката като излишна, тъй като с края на безплатния период приключва и летният туристически сезон. „Няма смисъл да влагаме средства в нещо, което ще важи само за още няколко седмици“, коментират собственици на сергии и заведения.

Проверка на терен установи, че по някои плажове в Поморие и Бургас все още цените са само в евро – практика, която вече нарушава закона. В Слънчев бряг, Несебър и Созопол обаче са поставени табели с двойнo изписани цени, уточнява Кирил Спасов от Асоциацията на концесионерите на морски плажове.

Хотелиерският сектор се оказва по-бърз в адаптацията. „Вече сме въвели цени и в евро, което е удобно за чуждестранните гости. Разбира се, ако поискат да платят в тази валута, ще им бъде обяснено как става това според българските правила“, посочва хотелиерката Даниела Йорданова.

Законът цели да улесни туристите от еврозоната и да направи сравняването на цените по-лесно. До 8 октомври обаче санкции няма да се налагат – време, което мнозина по Черноморието смятат да използват, преди да сложат и втория етикет, предаде бТВ.







