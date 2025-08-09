  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +24 / +24
Пловдив: +25 / +28
Варна: +22 / +23
Сандански: +26 / +27
Русе: +25 / +28
Добрич: +21 / +22
Видин: +26 / +29
Плевен: +24 / +29
Велико Търново: +19 / +22
Смолян: +17 / +17
Кюстендил: +22 / +23
Стара Загора: +21 / +24

Коя е тя? ОДМВР - Бургас издирва агресивна жена, вероятно украинка

  • Сподели в:
  • Viber
Коя е тя? ОДМВР - Бургас издирва агресивна жена, вероятно украинка
A A+ A++ A

ОДМВР Бургас издирва агресивна жена, установена в района на бензиностанция „Дега“ в града
ОДМВР Бургас издирва данни за самоличността на горепосочената жена, вероятно украинка. Същата е установена в района на бензиностанция "Дега" край автогара "Запад".

Жената е била агресивна спрямо служителите от обекта.

Призоваваме гражданите, разполагащи с някакви данни относно самоличността или адреса за пребиваване на жената да съобщят незабавно на тел. 112 или в най-близкото поделение на МВР!

#ОДМВР - Бургас

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Криминални
Последно от Криминални

Всички новини от Криминални »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Колко пъти ще ходихте на почивка това лято?
Виж резултатите