Страховит пожар край Сунгрларе, десетки са евакуирани, обявиха бедствено положение (СНИМКИ)

Голям пожар гори край Сунгурларе. Пламъците са избухнали около 22:00 часа в петък се разрастват и достигат до Стара планина. Пожарът е върхов и вече достига до селата Славянци и Скала. На място в гасенето на пожара участват десет пожарни екипа. В борбата с огъня се включи и военен хеликоптер, като се очаква и пристигането на втори.

40 души от Дома за възрастни хора в село Славянци са евакуирани, съобщиха от Община Сунгурларе. Кметът на града инж. Димитър Гавазов заяви, че се очаква пътят към село Славянци да бъде затворен заради ниска видимост.

"Цялата противопожарна техника на общината в момента е на терен. Участват и служители на горското стопанство в Карбонат, но пожарът вече не може да се гаси с човешка сила”, каза Гавазов.

По думите му пламъците са обхванали площ от около 2700 декара. Все още няма опасност за жителите на село Славянци, но ситуацията е динамична и се наблюдава. Кметът е свикал кризисния щаб и се взимат решения спрямо динамиката и обстановката и посоката на вятъра.

Пожарът в момента е между два завода, като съществува риск пламъците да достигнат до "Винекс Славянци". По данни на огнеборците "Шато Зеланос" няма да може да бъде спасено.

На място работят девет противопожарни екипа, а в гасенето участват и доброволци.

Пожарът е тръгнал вчера от село Балабанчево, преминал е през село Бероново, Сунгурларе и село Скала, и в момента е достигнал района на Славянци.

Със заповед на кмета на община Сунгурларе е обявено бедствено положение в града, както и в селата Бероново, Скала, Славянци и за селищното образувание Балабанчево.

