Седмичен хороскоп до 15 август

Овен 21 март – 20 април

Пълнолунието отминава, но Луната все още е в опозиция на Слънцето. За вас в момента действа пръстът на съдбата. На точното място сте, печелите последователи, а някой получава и странично финансиране за проектите си. Днес и утре са най-хубавите и благоприятни дни за сключване на брак и подписване на партньорски договори. Не се колебайте, влезте в релси. 9-и е ден на балансираната политика, бъдете дипломатични. 10-и ви води в оценяваща и провокираща среда, не отивайте в крайности. На 11-и се получава по заслуги, а на 12-и късметът работи само за избрани. На 13-14-и пристъпвате в нова мисия, чакайте и финансиране. Вечерта на 14-и идват важни новини, а на 15-и направете основно проучване в нужната посока.

Телец 21 април – 20 май

Днес Слънце и Луна са в конфликт спрямо родените във втората декада. Ще се почувствате притиснати от няколко страни, ще се наложи да правите компромиси, а някой излиза от кожата си и прави необмислени действия и изказвания. Родители и деца трудно ще се разберат, ако не направят взаимни компромиси. Ден на душата, приемете и разберете другата гледна точка. На 9-и родените във втората декада ще правят нежелани компромиси. И на 10-и ще се съобразявате с друг, но това е чудесен уикенд за любов и брачно предложение. 11-и отпушва бизнеса, Меркурий тръгва директно. На 12-и се играе подмолно и не по правилата, наивниците падат в капани. На 13-и не поглеждайте встрани, а на 14-15-и сключете нови сделки и договори.

Близнаци 21 май – 21 юни

Днес може да се окажете арбитър между двама, а това ще ви донесе пари и предимства, ако изиграете картите си спортсменски. Не взимайте страна в спор, ако не сте поканени. Намесата в неподходящ момент може да ви изиграе лоша шега, но направеното с мисъл за общото благо ще донесе ползи и ще нормализира отношенията. Ден на любовта. На 9-и ще разрешите с лекота спорен въпрос. На 10-11-и Луната от Риби е в конфликт с Близнаците. Бъдете внимателни при публични изяви и обществена дейност. За 12-и не планирайте важни преговори и сключване на нови договори. На 13-и действайте право в целта. 14-и ще ви донесе късмет, пари и предимства. На 15-и направете проучвания.

Рак 22 юли – 22 август

Хармоничен и ведър ден. С всеки може да се разберете и да тръгнете заедно в нова посока. Оставете настрана служебната амбиция, не е нужно на никого нищо да доказвате. Денят се свързва с душите ни. Изключете напълно от общуването агресията, злобата и завистта. Направете предложение, дайте всичко от себе си за нормализиране на отношенията. 9-10-и е най-благоприятният уикенд до края на годината за предложения и сключване на брак. Висшата любов ще покровителства връзките ви. От 11-и Меркурий тръгва в директна посока, а на 12-и е точният съвпад на Венера и Юпитер в Рак, който ще благослови и финансира личните ви инициативи. 13-14-и ви свалят на земята с нови изисквания. На 15-и сондирайте мнения.

Лъв 22 юли – 22 август

Пълнолунието отминава, но ръцете и сърцето ви няма да останат празни в този ден. Висшата любов покровителства личните ви връзки, води ви към успешни партньорства, а някой вече върви към олтара или прави бебето. С всеки може да се разберете и да получите повече пълномощия. Разчистват се стари сметки, пречистете тялото и почистете дома. 9-10-и изискват балансирани действия, но това са и най-благоприятните почивни дни до края на годината за сключване на брак. На 11-и се получава по заслуги, а на 12-и родените в първата декада ще властват над другите. На 13-14-и ще сключите изгодни договори и ще влезете в перспективни съюзи. Искайте и ще получите максималното. На 15-и правите прибързан ход.

Дева 23 август – 22 септември

Днес завистта ще ви изиграе лош номер, а злобата и агресията ще ви вкарат в тежки и рискови положения. Ден на баланса, хармонията и умереността, нека това да са личните ви оръжия в отношенията. Всяко излизане от рамките на добрия тон ще ви вкарва в кризисни положения, а някой и ще задлъжнее. Вечерта е време за смирение, приберете се навреме. Ако на 9-и не се съобразите с някого и не направите нужните компромиси, в следващите дни ще търпите лишения и ще имате грижи. Не е време за скандали и конфликти. От 10-и до 12-и на обед Луната ще ви гледа в опозиция, някой ще стопира инициативите ви. На 13-и следвайте една точно определена цел, а на 14-и ще се похвалите с победа. 15-и е ден за проучване.

Везни 23 септември – 22 октомври

Луната от Водолей стимулира Марс от Везни и личната ви активност нараства. Днес лесно ще стопите ледовете, ще изгладите различията и ще постигнете желаното примирие. Този уикенд е чудесен за обвързване в брак и за влизане в различни делови съюзи. Обадете се на тези, с които отношенията са охладнели, и подновете връзката, всеки ще има полза от това. На 9-и постигате желаната хармония и печелите съмишленици за личната си кауза. И 10-и е ден за предложения и срещи с бъдещи партньори. 11-и преобръща ситуацията, Меркурий тръгва директно и на разговорите вече се поставят условия. На 12-и следобед попадате в капаните на амбицията, а на 13-и изпускате добра възможност. На 14-15-и работите за друг.

Скорпион 23 октомври – 22 ноември

Днес Слънце и Луна са в конфликт спрямо родените във втората декада. Налага се да правите отстъпки, за да има мир и любов у дома и в отношенията с околните. Денят се свързва с човешката душа, преди да обвинявате и да се сърдите, опитайте да разберете другата гледна точка и да влезте в положението на ближния. Нищо няма да ви се даде по лесния начин. На 9-и срещате стени, особено ако се опитвате да действате силово. На 10-и всичко ще се подреди така, както сте го запланували, и в следващите два дни ще постигнете успехи, ще спечелите пари и предимства. Вечерта на 12-и битката е безмилостна. 13-14-и ви водят към целта, а на 15-и работите за чужди интереси. И през уикенда ще трябва да плащате сметката.

Стрелец 23 ноември – 21 декември

Водете преговори, но без да налагате своето на всяка цена. Ден на сърцето и любовта. Влезте в положението на околните и те ще ви разберат. Ден на помирение и покана за съвместен танц в любовта. Най-добрият уикенд за сключване на брак до края на годината. Дори и да не сте тръгнали в тази посока, днес може да срещнете подходящия за бъдещето ви човек. На 9-и може да постигнете примирие, но в следващите три дни няма да ви се получи. На 10-и отивате в крайности, а от 11-и тръгващият директно Меркурий в Лъв ще смени посоката ви. Важното за 12-и отложете за следобед. На 13-14-и взимате своето от всяка съвместна сделка и инициатива и подписвате изгодни договори. Така на 15-и вече ще дърпате конците.

Козирог 22 декември – 20 януари

Не си разваляйте комфорта, не приемайте предложения, които ще разбъркат отношенията у дома и ще пренаредят личната ви програма. Останете с най-близките, изпълнете дадените на партньорите и децата обещания, идете на приятно място и планирайте съвместните стъпки и действия. Не убивайте птици и мечти, винаги може да се каже нещо бодро и оптимистично. 9-и е ден за почистване на дома и разчистване на отношенията. На 10-и лесно може да се отиде към конфликт в момент на най-голяма близост. От 11-и тръгващият директно Меркурий залага новите задачи в бизнеса. На 12-и следобед се печете на жаравата на принудата. На 13-14-и се впускате в рискови инициативи, но от 15-и навлизате в силен и печеливш период.

Водолей 21 януари – 18 февруари

Прекрасен ден за любов, за разяснения на действията и за обяснение в чувствата. Не оставяйте нищо недоизказано. Сега е моментът да стопите дистанцията с близки и любими, да се разберете по спорните делови и имотни въпроси и да направите съвместна крачка във взаимноизгодна посока. И най-големите недоразумения може да се изгладят и уредят. На 9-и природата се стреми да запази звездното статукво на пълнолунието във Водолей, така и вие се стремете към балансиран подход. 10-и е ден за песни и танци на по бира и кой както го разбира. От 11-и стартираме новите инициативи. На 12-и получавате силна подкрепа. 13-14-и ви водят на точното място, а на 15-и навлизате в рисков период и през уикенда само ще давате.

Риби 19 февруари – 20 март

Ден за прочистване и разчистване на пътя. Не вредете на природата, а и служебната амбиция е добре да отстъпи място на грижата за близките и за себе си. Проведете тренировки, разходете се. Може да срещнете тези, с които сте имали търкания. С лекота ще изгладите недоразуменията. Благоприятно за пътуване и сделки с животни. Купете домашен любимец. 9-10-и са прекрасни дни за обвързване и сключване на брак, особено за тези, които се канят от доста време. От 11-и Меркурий тръгва в директна посока, време е да стартирате с нови инициативи в бизнеса. На 12-и се делим на победители и жертви. 13-14-и са благоприятни за съвместни инициативи, а на 15-и получавате награди за положените усилия и в любовта.

