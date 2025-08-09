"Кацнал на едно дърво": Не е комедията с Луи дьо Фюнес, а бг "каскада" на Витоша (СНИМКИ)

Лек автомобил направи зрелищна каскада край Музея на мечката на Витоша.

Колата е излязла от пътното платно и е „кацнала“ върху дърво, стана ясно от публикация във фейсбук групата „Катастрофи в София“.

Фейсбук/ Катастрофи в София, Христо Георгиев



При удара са се задействали въздушните възглавници на BMW-то. Не е ясно обаче как се е стигнало до пътния инцидент, както и дали има пострадали.

Фейсбук/ Катастрофи в София, Христо Георгиев



Снимките от зрелищното ПТП предизвикаха лавина от стотици шеговити коментари. „Всеки паркира където си иска... не може така, безплатно няма никъде!, „Ще свива гнездо“, „Кацнал на едно дърво“, „Идвам за джантите“, „За мечки ли е ходил“, гласят част от коментарите в социалната мрежа.