Заради еврото: Пощите стават чейндж бюра от Нова година, ето как ще се обменя
"Български пощи" са подготвени за обмяната на левовете в евро от 1 януари 2026 година, служителите са обучени, гарантирана е сигурността на съхранение на парите, касите ще бъдат снабдени с броячи за банкноти и монети. Това увериха изпълнителният директор на "Български пощи" Цветелина Стоилкова и транспортният министър Гроздан Караджов.
Общо 2700 са пощенските станции у нас. От тях 2203 ще обменят левове в евро, предимно в малките и трудно достъпни населени места, където няма банкови клонове и офиси.
Обмяната на евро в пощите ще започне на 1 януари и ще продължи до края на 2026 година, като първите 6 месеца това ще става безплатно. Има обаче ограничение върху сумата, която може да бъде теглена наведнъж.
Цветелина Стоилкова – изп. директор на "Български пощи": "Максималният размер на сумата е до 10 хил. лева на едно лице на ден. Когато сумата надхвърля 1000 лв., ще бъде подадена заявка и услугата ще бъде изпълнена от 3 до 5 работни дни. От тези 2203 пощенски станции сме определили 954, в които да бъде подадена заявка и да се обмени сума до 10 000 лева."
В пловдивското село Катуница от сега се вълнуват как местната поща ще им обменя левовете в евро. Готови са да дадат отпор на всеки опит за измама или кражба.
Атанаска Георгиева: "Стискам ей така парите под мишницата и заминаваме. Някой ако се опита – няма да стане, ще яде чехъла."
Красимир Юруков – кмет на село Катуница: "Няма да допуснем тук измама, така наречените чейнджчаджии – няма да допуснем."
От "Български пощи" успокояват, че сигурността в клоновете и извън тях ще бъде гарантирана.
Цветелина Стоилкова – изп. директор на "Български пощи": "Имаме станции, които се подготвят да бъдат оборудвани със сигнално-охранителна техника, включително с видеонаблюдение с висока резолюция, с възможности за запис. Работим с частни охранителни фирми, създаваме с тях организация за тези населени места, където ще се извършва обмяната."
За сигурността ще следи и МВР, увери министърът на транспорта Гроздан Караджов:
"В тясно сътрудничество сме с МВР, че те ще имат присъствие пред офисите на Български пощи в рамките на работния ден и по този начин ще предотвратяват всякакви набези при обмяната или след обмяната."
Помислено е и как да се реши въпросът с евентуални опашки в първите дни на януари.
Цветелина Стоилкова – изп. директор на "Български пощи": "Пощенските станции, които ще обменят евро, ще бъдат оборудвани с банкнотобрoячни и монетоброячни машини, което да улесни служителите, ако в този период има нужда услугата обмен да бъде извършена бързо."
А транспортният министър увери, че има достатъчно и добре подготвени служители, за да премине целият процес без сътресения.
Гроздан Караджов – министър на транспорта и съобщенията: "Над 3000 души работят в Български пощи. Около 2400 от тях ще бъдат ангажирани под една или друга форма с процеса по обмяна на левовете в евро."
Пощенските служители, които ще извършват обмяната, ще получат и допълнително възнаграждение в първите 6 месеца на годината.
