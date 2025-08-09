Скандално: Свалиха дете в инвалидна количка от самолет в София

ете в инвалидна количка е било свалено от самолет на нискотарифна авиокомпания в София. За това съобщи министърът на транспорта Гроздан Караджов. Той подчерта, че е наредил проверка по случая.

"Настаняваме се и 10 минути преди излитане капитанът идва и казва: Трябва да слизате от самолета", разказа пред NOVA Васил Тодоров, баща на сваленото от самолета дете.

"Това е ужасно. Буквално бяхме в самолета и те ни свалих", допълни майката Серие Ходжова.

"Закупихме билети за отиване и връщане. Преди това се информирахме добре, защото за първи път пътуваме с инвалидната количка. Казаха ни, че няма абсолютно никакви проблеми. За идване минахме от Тулуза към Малта и от Малта към София. И на двете летища – нито при чекирането, нито в самолета имаше някакви проблеми", посочи Васил Тодоров.

"Аз съм звъняла преди да купим билетите. Отидохме на летището в Тулуза, представихме количката и казаха, че няма проблеми", обясни Серие Ходжова.

За превоза на инвалидни електрически столове, авиокомпанията има изисквания - пътниците да обявят състоянието на стола 48 часа преди полета и батерията да отговаря на определени характеристики.

"Имаме доказателства, имаме документи. Батериите са пълни с гел и няма никакви проблеми за пътуване", подчерта Васил Тодоров.

"Аз им представям документа и им казвам, че преди две седмици сме пътували със същата количка с малкия. Нямало е проблем", каза Серие Ходжова.

Васил, Серие и двете им момчета от години живеят във Франция, където единият от синовете им се лекува от спинална мускулна атрофия.

"Получих информация за пореден скандален случай на летище "Васил Левски" от днес. Българско семейство с трудноподвижно дете на 9 години е избрало да пътува до Тулуза през Бергамо с полет на авиокомпания Ryanair. Семейството е било качено на борда на самолета, а след това свалено по нареждане на пилота с мотив, че количката на детето не отговаря на стандартите за безопасност заради батерията", посочи Караджов.

"Като баща съм дълбоко потресен от безчовечната постъпка на пилота към детето. Като командир на полета той има право да поиска сваляне на пасажер и инвалидната му количка, защото биха могли да застрашат полета. Той е записал собственоръчно в протокола, че клемите на батериите "не могат да се изолират". Фактите известни дотук обаче казват друго - количката е маркирана с фабричен стикер, че е годна за превоз със самолет и според родителите детето е летяло с нея не веднъж. А, и бегла проверка на техническите ѝ данни и общите условия на Ryanair показват, че тя отговаря на изискванията на превозвача…", подчерта Караджов.

"Благодарение на ръководството на Летище "Васил Левски", семейството все пак ще лети тази вечер и то безплатно до Тулуза. И Lufthansa са казали "да" на инвалидната количка, т.е. тя е годна да лети със самолет… Разбира се, компромис с безопасността на полетите не трябва да има! Но за мен става все по-съмнително дали батерията наистина е опасна за полета! Затова възложих на Гражданска въздухоплавателна администрация да провери случая, включително и да се свърже със семейството, за да разбера каква е истината. Ако преценката на пилота се окаже погрешна - ще изпратя всички събрани материали в Комисията за защита от дискриминация", добави министърът на транспорта.



