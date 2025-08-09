  • Instagram
Голям пожар в завод за дървесина в Старозагорско

Пламъци обхванаха двора на фабриката за преработка на дървесина в село Дунавци, Старозагорско. Огънят е лумнал в складирани на открито отпадъци от производството. На място незабавно са изпратени два противопожарни екипа от Казанлък, които се борят със стихията.

В гасенето се е включила и тежка техника – фадрома, с която се разриват горящите отпадъци, за да може огънят да бъде потушен по-бързо и да се предотврати разпространението му. Основната задача на пожарникарите е да опазят производствените сгради и съоръжения на фабриката от пламъците.

Към момента няма данни за пострадали хора. Причините за възникването на пожара тепърва ще се изясняват.

Това е поредният инцидент на територията на предприятието, което има дълга история с огнените стихии. Местните жители с тревога си спомнят за няколко големи пожара през последните години:

  • Декември 2023 г.: Голям пожар избухна в един от производствените цехове. Тогава огънят унищожи около 500 квадратни метра покривна конструкция, два мотокара и дървообработваща машина.
  • Декември 2021 г.: Отново през декември, само две години по-рано, огнена стихия унищожи складова база във фабриката. Тогава се наложи в гасенето да се включат екипи от Казанлък и Стара Загора, а част от металната покривна конструкция на склада се срути.

Зачестилите инциденти в предприятието предизвикват сериозно безпокойство сред работещите и жителите на селото.

#пожар #Старозагорско

