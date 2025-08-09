  • Instagram
Започва ловът на пъдпъдъци, гургулици, гривяк, горски бекас и обикновена бекасина

От 9 август започва ловът на пъдпъдъци, гургулици, гривяк, горски бекас и обикновена бекасина, пише БГНЕС.
Ловуването се извършва само през деня, един час преди изгрева и един час след залеза на слънцето. Груповият и индивидуален лов на дребен дивеч се извършва в събота и неделя, за гургулицата - само в събота. Дневната норма за отстрел на един ловец е до 15 пъдпъдъка, до три гургулици, до десет гривяка, горски бекаси и обикновени бекасини.

Забранено е използването на електрически звуковъзпроизвеждащи устройства, живи птици за примамка, ловни соколи и други грабливи птици, на ловни хрътки, както и на други средства и методи, нормативно недопустими при ловуване, напомнят от Министерството на земеделието и храните.

Общо 122 770 са ловците в страната, които имат право да ловуват през 2025 г.

