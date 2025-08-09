  • Instagram
Черно море бушува, прибойните вълни са опасни

Черно море бушува, прибойните вълни са опасни

Морето през август традиционно е опасно заради появата на силни североизточни ветрове. От дни водите по Южното Черноморие са изключително бурни и вече взеха жертви. Всеки ден на спасителите на охраняемите плажове се налага да помагат на плажуващи, хванати в капана на силните течения, да излязат на брега.

Концесионерът на плаж "Крайморие" Николай Димитров обясни, че в събота сутринта морето е спокойно, но по-късно през деня се очаква отново да има високи вълни.

„Имаме задачата сутрин да проверим дъното, да видим какво е състоянието и как да действаме в дадени ситуации”, заяви Васил Алексиев, старши спасител и инструктор по БЧК.

Той добави, че рисковете са свързани най-вече с прибойните вълни. „След като проверим дъното, знаем накъде да насочим децата и хората в неравностойно положение”, посочи той.

Спасителят обясни, че трябва да се внимава с неохраняемите плажове и апелира плажуващите да проверяват морското дъно, с цел да се избегнат инциденти. „За жалост там няма как да знаем какво се случва и не можем да контролираме хората”, подчерта Алексиев.

