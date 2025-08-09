Спорт по тв в събота, 9 август

10.40 Лека атлетика, европейко пъренство, подрастващи БНТ 3

13.00 Трейл: Голдън Трейл световни серии, Сиер Зинал Евроспорт 1

13.45 Триатлон: PTO Тур в Лондон Евроспорт 2

14.00 Динамо - Магдебург Диема спорт

14.00 Фортуна – Хановер Диема спорт 3

14.00 Айнтрахт (Брауншвайг) – Гройтер Фюрт Нова спорт

14.30 Саутхемртън – Рексъм Диема спорт 2

15.00 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 4

15.15 Колоездене: Обиколка на Полша, шести етап, мъже Евроспорт 1

16.00 Порше Карера Къп, Гран при на Аспен Диема спорт 3

17.00 Стоук – Дарби Каунти Диема спорт 2

17.00 Лека атлетика, европейко пъренство, подрастващи БНТ 3

17.45 Колоездене: Арктик рейс, трети етап, мъже Евроспорт 1

18.00 Тенис, турнир в Синсинати МАХ Спорт 1

19.00 ЦСКА – Черно море Диема спорт

19.30 Шефийлд Юнайтед – Бристъл Диема спорт 2

19.30 Снукър: Мастърс на Саудитска Арабия, втори кръг Евроспорт 1

19.45 Рейнджърс – Дънди Ринг

19.45 Баскетбол, България – Нидерландия Би Ти Ви Екшън

20.30 Голф: PGA тур, Сейнт джуд чемпиъншип, трети ден Евроспорт 2

21.15 Славия – Лудогорец Диема спорт

21.30 Кайзерслаутерн – Шалке Диема спорт 3

22.30 Порто – Витория Гимараеш Ринг

02.00 UFC, Долидзе срещу Ернандес МАХ Спорт 2