Тръмп и Путин ще се срещнат в Аляска навръх Пресвета Богородица - 15 август

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че ще се срещне с руския лидер Владимир Путин на 15 август в Аляска, съобщи БТА.

"Дългоочакваната среща между мен като президент на Съединените американски щати и президента на Русия Владимир Путин ще се състои идния петък, 15 август, във Великия щат Аляска. Очаквайте подробности", написа Тръмп в публикация в социалната си мрежа "Трут Сошъл".

В четвъртък Путин потвърди, че е планирана среща с Тръмп за войната в Украйна, и предложи Обединените арабски емирства като възможен домакин на разговорите.

Срещата ще бъде първата между действащ президент на САЩ и Путин от 2021 г., когато Джо Байдън се срещна с Путин в Женева.

Новината за срещата бе потвърдена пред журналисти от съветника на руския президент Юрий Ушаков, цитиран от ТАСС.

"САЩ току-що обявиха, че е постигната договореност на 15 август, петък, да бъде организирана среща между лидерите на двете страни", каза Ушаков и добави, че Русия и САЩ са "близки съседи", поради което по думите му няма нищо по-естествено от това руската делегация да прелети Беринговия проток и да участва във важната и дългоочаквана среща там.

Той отбеляза, че "в Аляска и в Арктика се пресичат и икономическите интереси на двете страни и се разглеждат перспективите за реализация на мащабни и взаимноизгодни проекти".

"Но, без съмнение, самите президенти ще се съсредоточат в обсъжданията си върху възможностите за постигане на дългосрочно мирно уреждане на украинската криза", каза Ушаков.

Ушаков посочи, че Русия и САЩ ще посветят следващите дни на подготовката на срещата в Аляска, и допълни, че към Тръмп е отправена покана да посети Русия.

"Ако гледаме напред, то, естествено се ориентираме към това следващата среща между президентите Владимир Путин и Доналд Тръмп да бъде на руска земя. Съответната покана към американския лидер вече е отправена", каза кремълският официален представител.

По-рано президентът на САЩ каза пред журналисти в Белия дом, че споразумението между Москва и Киев ще включва размяна на територии.

"Ще има известна размяна на земи за доброто на двете държави", каза той пред журналисти по време на среща на върха за мир в Белия дом с участието на лидерите на Армения и Азербайджан.

По-рано вчера Тръмп каза, че Украйна и Русия вероятно "ще си разменят" части от територии като част от споразумение за край на войната и определи плановете в тази посока като много сложни.

Американският лидер преди това отбеляза, че възнамерява първо да се срещне с Путин и след това разговорите да прераснат в тристранни, с участието и на украинския президент Володимир Зеленски.

Но Кремъл изрази резерви относно среща между Путин и Зеленски.

В четвъртък руският лидер каза, че според него не е невъзможно да се срещне с украинския си колега, но по думите му за подобни преговори е нужно да са налице необходимите условия и предпоставки, които според него засега са далеч от изпълнени.

Путин не назова условията си, но Кремъл преди е настоявал Украйна да се откаже от земите, които Русия е окупирала, включително от Крим, който тя незаконно анексира през 2014 г., а също и Западът да престане да снабдява Киев с оръжие и да изключи всякаква възможност за украинско членство в НАТО.

Зеленски и европейските му съюзници отхвърлиха тези искания.