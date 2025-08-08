  • Instagram
Бургас: +22 / +24
Пловдив: +24 / +32
Варна: +22 / +26
Сандански: +27 / +29
Русе: +25 / +27
Добрич: +20 / +25
Видин: +24 / +29
Плевен: +24 / +33
Велико Търново: +21 / +30
Смолян: +16 / +19
Кюстендил: +22 / +25
Стара Загора: +20 / +26

Meteo Bulgaria: За нищо на света не правете това

Meteo Bulgaria: За нищо на света не правете това
Освен че температурите отново ще достигнт 40°С, в следващите две седмици предстои и дълъг период без валежи, с което от ден на ден рискът от пожари ще става все по-повсеместно екстремен. За нищо на света НЕ ПАЛЕТЕ ОГЪН!. Това съветват от Meteo Bulgaria.

Междувременно от "Зелени Балкани" преброиха изгорели 32 бели щъркела и 6 костенурки.

#жега

