Meteo Bulgaria: За нищо на света не правете това
Освен че температурите отново ще достигнт 40°С, в следващите две седмици предстои и дълъг период без валежи, с което от ден на ден рискът от пожари ще става все по-повсеместно екстремен. За нищо на света НЕ ПАЛЕТЕ ОГЪН!. Това съветват от Meteo Bulgaria.
Междувременно от "Зелени Балкани" преброиха изгорели 32 бели щъркела и 6 костенурки.
Още по темата:
- » Температурите ще скачат до 36 градуса през уикенда
- » Безплатна минерална вода раздават на ключови места в София заради горещините
- » Опасно време и в петък: Обявиха оранжев код за горещини в страната
Коментирай
Най-четено от Общество
Какво ще е времето идната седмица?17:20 03.08.2025 | Времето
Последно от Общество