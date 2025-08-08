Meteo Bulgaria: За нищо на света не правете това

Освен че температурите отново ще достигнт 40°С, в следващите две седмици предстои и дълъг период без валежи, с което от ден на ден рискът от пожари ще става все по-повсеместно екстремен. За нищо на света НЕ ПАЛЕТЕ ОГЪН!. Това съветват от Meteo Bulgaria.



Междувременно от "Зелени Балкани" преброиха изгорели 32 бели щъркела и 6 костенурки.