Етикетите в лева и в евро - улесняват или объркват?

Етикетите в лева и в евро - улесняват или объркват?
От днес всички магазини в България трябва да показват цените и в лева, и в евро. Законът е ясен – цената в евро стои до тази в лева, за да ни подготви за въвеждане на единната валута от 1-ви януари 2026 г. Но улеснява ли това хората, или ги обърква?

Все по-често хората спират пред рафтовете, вадят очилата и се навеждат над етикетите. Някои споделят, че ги обърква изписването на цените в лева и в евро, други са категорични, че няма нищо неясно и не са притеснени от новите етикети.

Объркването идва от три основни причини.

Първо – навиците. Цял живот смятаме в левове, а сега трябва да мислим в евро. За някои хора това е като да смениш дистанционното – копчетата са там, но нищо не е на същото място.

Второ – закръгляването. При малки суми разликите изглеждат почти артистични – стотинка тук, стотинка там, а в главата на клиента калкулаторът пуши.

И трето – неяснотата. В магазина е горе-долу ясно, но онлайн или при чуждестранни покупки… и левът, и еврото се появяват в количката като в латино сериал – ухажват клиента, но кой е истинският герой?


Докато едни свикват с етикетите с цени в лева и в евро, други се забавляват – смятат, сравняват и се чувстват като на пазара в Солун. Явно преходът към евро ще е не само икономически, но и… математически фитнес за мозъка.

А ако се объркате, просто погледнете в портмонето. То винаги говори на един и същ език.

Репортаж на Незабравка Кирова в предаването "Хоризонт за вас" можете да чуете от звуковия файл.

#евро

