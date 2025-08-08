ГДБОП арестува мъж от "Хелс Ейнджълс", издирван от Интерпол

При мащабната операция на Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" срещу българския клон на "Хелс Ейнджълс" ("Ангелите на Ада") е арестуван мъж, издирван с червена бюлетина на Интерпол. Акцията се е провела вчера по линия на борбата с насилието, рекета и наркоразпространението.

Арестуваният мъж с прякор "Латвиеца" е задържан в Асеновград, съобщи bTV, като се позова на свои източници. Операцията е била координирана на национално ниво с участието на специализирани звена от различни градове.

При специализираната акция са задържани повече от 10 души на територията на цялата страна. Операцията се е провела едновременно в множество градове, като се очаква днес разследващите органи да предоставят подробности по случая.

"Задържани са над 10 души на територията на цялата страна", потвърдиха източници близо до разследването.

Конфискувани оръжия и документи

При проведените претърсвания на адреси и превозни средства са били иззети пневматичен пистолет, метални палки, дървени бухалки, ножове, боксове, радиостанции, електронни устройства, документи и парични суми. Това съобщи прокуратурата, която днес ще даде повече подробности по случая.

Мотоклубът "Хелс Ейнджълс" е създаден през 50-те години на ХХ век в САЩ и има клонове в десетки други държави, включително България. Организацията не е нелегална, но през цялата ѝ история членове често са били замесени в незаконна дейност.