Елена Поптодорова: Войната в Украйна ще продължи и през 2026 година

Войната в Украйна няма да приключи скоро и ще продължи до следващата година, според анализа на Елена Поптодорова, бивш посланик на България в САЩ и вицепрезидент на Атлантическия клуб. В интервю за БНР днес, когато изтече ултиматумът на американския президент Доналд Тръмп към Русия, дипломатката направи мрачна прогноза за развитието на конфликта.

"Илюзиите, че войната в Украйна може да бъде решена само на масата на преговорите се изпаряват все повече", заяви Поптодорова пред БНР. Тя подчерта, че мирът е още далече, а реално би трябвало да се обсъжда само възможност за примирие.

Днес изтича крайният срок, определен от Белия дом на Москва за спиране на войната в Украйна. При неспазване на условията Вашингтон заплашва с наложването на допълнителни санкции срещу Русия и нейните търговски партньори.

"Мирът е наистина много далече, би трябвало да обсъждаме примирие. Но има признаци, че и Кремъл, и Вашингтон мислят за среща", анализира експертката. Тя обаче предупреди, че дори да се проведе такава среща между лидерите, тя ще бъде асиметрична.

Поптодорова обясни логиката на американския президент: "В съзнанието на американския президент битува представата, че при налагането на тези вторични санкции, с които заплашва от днес, ще свършат парите на Кремъл и тогава ще спре и войната."



Путин няма да се съгласи

Според анализа на бившата посланичка, руският президент Владимир Путин няма да се съгласи на примирие в близо време. "Не това е начинът на разсъждение на президента Путин. Към момента не изглежда вероятно той да се съгласи на примирие", категорична е тя.

Поптодорова очертава различните позиции на двете страни: "От Украйна ще се очаква да се откаже от окупирани територии или поне от Крим, да обяви международен неутралитет, да не влиза в НАТО, няма да ѝ се дадат добри гаранции за сигурност. Това е гледната точка на Русия."

Война до 2026 година

Най-песимистичната прогноза на експертката е, че конфликтът ще се проточи значително. "Тази война ще влезе и в 2026-та година", заяви тя категорично пред БНР.

Според Поптодорова за някакъв вид спиране на огъня може да се говори най-рано в началото на зимата. "Стремежът на Путин да асимилира Украйна, да установи пълно влияние – чрез вътрешна смяна на режима или чрез външен натиск, няма как да се промени", обясни тя.



Европа в играта

Бившата посланичка подчерта ролята на Европа в конфликта: "Европа е жизнено заинтересована да остане в играта. Става въпрос за нашата сигурност. Без видима победа на Украйна няма да се сложи край на войната. За Путин път назад няма."

Въпреки мрачните прогнози, Поптодорова изрази вяра, че никой няма да предизвика ядрена война, характеризирайки настоящия конфликт като "нов вид война – на технологиите".