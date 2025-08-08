Fox News научи евентуалната дата за срещата между Тръмп и Путин

Среща на върха между руския президент Владимир Путин и държавния глава на САЩ Доналд Тръмп може да се проведе още следващата седмица, научи FoxNews.

Два източника, запознати с преговорите, съобщиха пред американската медия, че срещата се планира за идния понеделник (11 август), като Рим е една от обсъжданите дестинации.

Ако разговорите се състоят по-късно през седмицата, италианската столица може да остане възможен вариант, макар че се разглеждат и други държави в Европа и извън нея.

Срещата на върха все още може и да пропадне, тъй като украинският президент Володимир Зеленски е заявил пред САЩ, че няма да отстъпи никаква територия в мирно споразумение с Русия и че само украинският парламент може да вземе такова решение.

Срещата между Путин и Тръмп би била първата им, откакто Тръмп се върна на власт тази година. Тя би била значим етап във войната, която продължава вече три години, макар че няма гаранция, че тя може да доведе до край на сраженията, тъй като Русия и Украйна остават с коренно различни позиции.