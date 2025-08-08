Под пагон и с мисия: Приеха новите военни лекари и медицински сестри
Нови 19 момчета и момичета ще започнат своето обучение по специалността „Военен лекар“, а 7 ще учат за „Военна медицинска сестра“, благодарение на тристранното сътрудничество между Военномедицинска академия (ВМА), Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“ и Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“-Варна.
Програмата предоставя пълна държавна издръжка и гарантирана дългосрочна реализация в системата на Въоръжените сили.
Какви са предимствата:
Безплатно обучение;
Финансова и социална подкрепа – месечна стипендия, осигурено настаняване, храна, облекло и медицинско обслужване;
Гарантирана реализация – назначение в структурите на Военномедицинска академия;
Възможности за професионално развитие – повишаване на квалификацията във всички страни-членки на НАТО;
Личностни и лидерски умения – подготовката развива дисциплина, устойчивост, отговорност и работа в екип.
Тристранният проект за подготовка на военни лекари и медицински сестри е уникален за страната и е израз на стратегическата ангажираност на трите институции за гарантиране медицинската сигурност в системата на отбраната.
Още по темата:
- » Лекар от ВМА: Затлъстяването е свързано с намалена продължителност на живота
- » Рядък случай: Лекари от Пловдив премахнаха тумор с тегло 6 кг. от корема на жена
- » ВМА празнува 133 г. от създаването си