Под пагон и с мисия: Приеха новите военни лекари и медицински сестри

Нови 19 момчета и момичета ще започнат своето обучение по специалността „Военен лекар“, а 7 ще учат за „Военна медицинска сестра“, благодарение на тристранното сътрудничество между Военномедицинска академия (ВМА), Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“ и Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“-Варна.



Програмата предоставя пълна държавна издръжка и гарантирана дългосрочна реализация в системата на Въоръжените сили.

Какви са предимствата:

Безплатно обучение;

Финансова и социална подкрепа – месечна стипендия, осигурено настаняване, храна, облекло и медицинско обслужване;

Гарантирана реализация – назначение в структурите на Военномедицинска академия;

Възможности за професионално развитие – повишаване на квалификацията във всички страни-членки на НАТО;

Личностни и лидерски умения – подготовката развива дисциплина, устойчивост, отговорност и работа в екип.

Тристранният проект за подготовка на военни лекари и медицински сестри е уникален за страната и е израз на стратегическата ангажираност на трите институции за гарантиране медицинската сигурност в системата на отбраната.