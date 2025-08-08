  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +22 / +24
Пловдив: +24 / +32
Варна: +22 / +26
Сандански: +27 / +29
Русе: +25 / +27
Добрич: +20 / +25
Видин: +24 / +29
Плевен: +24 / +33
Велико Търново: +21 / +30
Смолян: +16 / +19
Кюстендил: +22 / +25
Стара Загора: +20 / +26

Под пагон и с мисия: Приеха новите военни лекари и медицински сестри

  • Сподели в:
  • Viber
Под пагон и с мисия: Приеха новите военни лекари и медицински сестри
A A+ A++ A

Нови 19 момчета и момичета ще започнат своето обучение по специалността „Военен лекар“, а 7 ще учат за „Военна медицинска сестра“, благодарение на тристранното сътрудничество между Военномедицинска академия (ВМА), Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“ и Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“-Варна.


Програмата предоставя пълна държавна издръжка и гарантирана дългосрочна реализация в системата на Въоръжените сили.

Какви са предимствата:

Безплатно обучение;

Финансова и социална подкрепа – месечна стипендия, осигурено настаняване, храна, облекло и медицинско обслужване;

Гарантирана реализация – назначение в структурите на Военномедицинска академия;

Възможности за професионално развитие – повишаване на квалификацията във всички страни-членки на НАТО;

Личностни и лидерски умения – подготовката развива дисциплина, устойчивост, отговорност и работа в екип.

Тристранният проект за подготовка на военни лекари и медицински сестри е уникален за страната и е израз на стратегическата ангажираност на трите институции за гарантиране медицинската сигурност в системата на отбраната.

#ВМА

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Общество
Последно от Общество

Всички новини от Общество »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Колко пъти ще ходихте на почивка това лято?
Виж резултатите