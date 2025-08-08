  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +22 / +24
Пловдив: +24 / +32
Варна: +22 / +26
Сандански: +27 / +29
Русе: +25 / +27
Добрич: +20 / +25
Видин: +24 / +29
Плевен: +24 / +33
Велико Търново: +21 / +30
Смолян: +16 / +19
Кюстендил: +22 / +25
Стара Загора: +20 / +26

Нов водещ в bTV Новините

  • Сподели в:
  • Viber
Нов водещ в bTV Новините
A A+ A++ A

Константин Динчев е опитен водещ и журналист с дългогодишна кариера в медиите. Отразявал е редица значими теми - от природни бедствия до международни конфликти, като винаги се стреми да поднася информацията по ясен, точен и обективен начин. За него журналистиката е не просто професия, а мисия - да информира, да вдъхновява и да изгражда доверие сред зрителите. Вярва, че добрата подготовка, работата в екип и умението да се реагира спокойно и точно в реално време са ключови за качествената и отговорна журналистическа работа.

„Посрещаме с добре дошъл Константин като най-новото попълнение в силния ни екип от доказани водещи. bTV Новините са марка за качество и доверие, а лицата на Новините са тези, които дават глас на фактите и изграждат силна връзка със зрителите. Зад всяка емисия стои усилието на много професионалисти - както пред, така и зад кадър, и сме уверени, че Константин ще допринесе с опита и енергията си за нашата екипна работа.“ – казва Асен Иванов, директор на отдел „Новини, актуални предавания и спорт“ в bTV Media Group.

Друг от водещите на bTV Новините - Ивайло Везенков, продължава своя професионален път в медията, като поема ново предизвикателство. Той ще се фокусира върху създаване на съдържание за локални продукции и подкаст проекти, където ще допринася със своя опит и креативен подход към разказването на истории.

Повече информация за Константин Динчев
Константин Динчев притежава богат опит в телевизионната журналистика. Кариерата му започва през 2009 г. в родния му град Варна, където преминава през различни позиции като репортер и водещ. През последните седем години е водещ на новинарски емисии в друга телевизия, където ежедневно запознава зрителите с важните събития от страната и света.
Константин Динчев е завършил математическата гимназия „Д-р Петър Берон“ във Варна, след което продължава образованието си със специалност „Журналистика“ във Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

#бТВ

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Любопитно
Последно от Любопитно

Всички новини от Любопитно »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Колко пъти ще ходихте на почивка това лято?
Виж резултатите