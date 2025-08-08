Асен Агов: Много е тревожно, че Тръмп влиза в играта на Путин

Подходът на американския държавен глава е малко наивен, смята и бившият заместник-министър на отбраната Йордан Божилов. Тръмп отново се включва в руската игра за печелене на време, предупреди журналистът Асен Агов в студиото на предаването "Твоят ден" по NOVA NEWS.

"Едва ли срещата между Путин и Тръмп ще бъде решаваща, защото без участието на Украйна в този формат е невъзможно да се постигне нещо," обясни Агов. "Пропастта, издълбана в отношенията между воюващите страни, е огромна. За да се построи мост, трябва да участват всички."

Журналистът подчерта, че двамата президенти не могат да решават въпросите на Европа, която няма да участва в тази среща, а континентът е застрашен от растящата военна мощ на Москва. "Не е ясно и какво е предложил Стив Уиткоф на Путин. Той няма да се откаже от войната като политическо средство," посочи Агов.



Според него руският президент прави нов опит да спечели време. "Той иска да преметне Тръмп, за да не влязат в сила вторичните санкции срещу страните, които внасят руски петрол - Индия и Китай. Американският президент смята, че като даде нов шанс на Москва, тя ще склони да сключи примирие с Украйна, но това няма да се случи," прогнозира журналистът.

Различни нагласи и приоритети

Бившият заместник-министър на отбраната Йордан Божилов посочи, че САЩ и Русия влизат с различни нагласи и приоритети преди личната среща на президентите си.

"Тръмп е с идеята, че може да бъде омиротворител. Подходът му обаче е малко наивен," коментира Божилов. "Путин обаче гледа само своите интереси, а те са свързани с реализиране на крайните цели - а те не включват постигане на мир преди това."



Руската стратегия

Според анализатора руският президент ще опита да отложи санкциите, макар че те не проработват веднага. "Той опитва да спечели сърцето и мислите на Тръмп, а така САЩ да спрат военната подкрепа за Украйна," обясни Божилов.

Експертът подчерта, че Русия иска да завземе максимална територия, но все още не е присъединила дори тези, които е обявила за свои. "Не мисля, че на срещата между двамата президенти ще постигнат реални договорености," завърши анализатора.