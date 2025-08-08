Нов, много по-опасен от хероина и фентанила, наркотик заплашва Европа

Европа е застрашена от нов смъртоносен наркотик в пъти по-силен от хероина и фентанила - информацията е от преди дни, а през това време властите у нас съобщават за заловени количества различни забранени вещества.

Пред бТВ Стефан Бакалов, началник на отдел "Борба с наркотрафика" в Агенция Митници, заяви, че опасните наркотици са от групата на т.нар. "нитазени".

"Нитазените се появиха на пазара в Европа през 2019 г. Разликата между тях и фентанила е, че фентанилът е одобрен в хуманната медицина, докато те не са, тъй като са много по-мощни - около 1000 пъти са по-мощни от хероин", заяви Бакалов.

Използването им в комбинация с фентанил или други наркотици, води до масови случаи на смърт.

По думите му това смесване вече е широко разпространено в Западна и Северна Европа, САЩ, Канада, Австралия, докато България още е на вълна предимно от използване на фентанил.

Бакалов добави, че има случаи на несъзнавано използване на тези наркотици. Например, ако са поръчани нелегално лекарства за депресивни състояния, като "Ксанакс" или "Ксилазин", пациентът да получи фалшив препарат, който съдържа фентанил. Основната причина да се прави това е, че тези наркотици са много по-евтини и печалбата скача.

Добави, че фентанил се слага дори в кокаин, а комбинациите на различни наркотици са унищожителни за човешкия организъм.