Днес не е обикновен ден! 8 АВГУСТ може да промени живота ви - ето как

Всяка година Слънцето, Земята и звездата Сириус се движат в определени точки и активират портал, наречен Портата на Лъва.

Порталът е отворен между 26 юли и 12 август, като е най-силен на 8 август – на този ден можем да получим изобилие от мощна енергия. Повишава се интуицията. Слушайте вътрешният си глас. Засилва се връзката ни с Вселената и по-лесно можем да получаваме сигнали, предупредителни знаци, изпратени от нея. Бъдете отворени за чудеса.

Звездите днес не търсят големи стъпки, а по-скоро малки вътрешни промени, които носят мир.

Докато дните минават в пълен блясък, 8 август носи специална нумерологична енергия - такава, която ни кани да спрем, да се вслушаме във вътрешния си глас и да се предадем на по-тихите промени, които оформят ежедневието ни.

Независимо дали имате нужда от знак, за да забавите темпото, да си починете или да бъдете насърчени да кажете истината си, вашето лично число разкрива послание само за вас. Днес доминира енергията на нежност, стабилност и тиха увереност и е време да чуете какво ви казва вашето число.

Число 1 (Родени на 1-ви, 10-ти, 19-ти или 28-ми от месеца)

Вашият напредък трябва да бъде най-силното доказателство за всичко, което сте. Ако тихо сте вложили часове труд и усилия, днес не е денят да се оправдавате или да се обяснявате на другите. Разговорите са просто опция за бягство от болка или слава. Вашата любовна история се развива постепенно, въпреки че никой може да не забележи. Що се отнася до парите, запазването на стабилност е най-добрият начин да се грижите за себе си. Емоционално, останете спокойни и здраво стъпили на земята: без бързане, няма нужда да се съревновавате. Растете със собствено темпо и си позволете да разцъфнете, както желаете. Тези, които наистина ви видят, ще усетят вашата сила без нужда от шум и внимание.

Число 2 (Родени на 2-ри, 11-ти, 20-ти или 29-ти от месеца)

Днес е моментът да започнете да се доверявате на вътрешния си глас. Имате склонност да попивате емоциите и мислите на другите, но днес е важно да се доверите на собствената си истина. На работа говорете тихо, но ясно - идеите ви имат стойност. В любовта не потискайте нуждите си само за да избегнете напрежение. Що се отнася до парите, слушайте това, което ви се струва стабилно, а не това, което ви „продава“ някой колоритен предприемач. Емоционално уважавайте чувствата си и бъдете по-нежни към себе си. Нямате нужда от ничие одобрение, за да знаете, че сте на правилния път. Доверете се на вътрешният си глас, той вече знае.

Число 3 (Родени на 3-ти, 12-ти, 21-ви или 30-ти от месеца)

Вашата креативност процъфтява най-добре, когато живеете свободно, но днес е важно да защитите вътрешния си мир. На работа внимавайте да не поемате твърде много ангажименти, само за да сте „заети“. В отношенията изберете дълбока връзка пред повърхностен обмен. Що се отнася до финансите, не бъдете импулсивни – отделяйте пари настрана. Емоционално спрете и си поемете дъх. Нормално е да се отдръпнете от шума и да обърнете внимание на това, което ви носи истинска радост. Не е нужно да сте шумни, за да бъдете забелязани. Днес вашето спокойствие е най-мощното ви оръжие – използвайте го разумно.

Число 4 (Родени на 4-ти, 13-ти, 22-ри или 31-ви от месеца)

Една тиха пречка може да се превърне в голям повратен момент. Винаги сте надеждни, но днес трябва да пазите времето и енергията си, без да се чувствате виновни. На работа, ако откажете допълнителен натиск, ще имате пространство да се съсредоточите. В отношенията дори лека граница носи уважение. Що се отнася до парите, придържайте се към бюджета, дори ако другите не го разбират. Емоционално, зачитането на вашите нужди носи мир. Не е нужно да се оправдавате пред всички. Това, което ви харесва, е достатъчна причина да отстоявате позицията си.

Число 5 (Родени на 5-ти, 14-ти или 23-ти от месеца)

Почивка без особена причина е ваше право. Винаги сте в движение, винаги се променяте, но днес тялото и умът ви искат почивка. На работа направете пауза, преди да се заемете със следващата задача. Във връзките отделете време за себе си, без да се чувствате виновни. Бавното харчене ще улесни живота ви. Емоционално, тишината и спокойствието ще ви свържат отново с истината. Не е нужно да „заслужавате“ почивка, това е вашето естествено право. Оставете деня да мине нежно, бавно, тихо. Понякога най-голямата ви сила е в това да не правите нищо.

Число 6 (Родени на 6-ти, 15-ти или 24-ти от месеца)

Въпреки че винаги планирате предварително, мислейки за всичко около вас, днес е денят, в който да бъдете тук и сега. На работа се фокусирайте върху това, което е точно пред вас, а не върху това, което тепърва предстои. В любовта забелязвайте малки жестове на любов и подкрепа. Що се отнася до парите, една внимателна стъпка е достатъчна. Емоционално не гонете съвършенството - дишайте и оставете момента да ви бъде достатъчен. Това, което сте търсили, е започнало да се създава в настоящето. Огледайте се внимателно около себе си, ще видите повече, отколкото сте очаквали.

Число 7 (Родени на 7-ми, 16-ти или 25-ти от месеца)

Това, което някога ви е плашело, сега ви е познато. Преминали сте през предизвикателства, които са ви изтласквали извън зоната ви на комфорт, но днес виждате колко далеч сте стигнали. На работа се справяте с лекота с проблеми, които до вчера са били непреодолими за вас. В любовта присъствието носи мир. Що се отнася до финансите, разчитайте на мъдростта си. Страхът във вас се е превърнал в разбиране - вече не сте същият човек. Вие растете тихо, но дълбоко. Нека тази тиха увереност ви води напред.

Число 8 (Родени на 8-ми, 17-ти или 26-ти от месеца)

Сблъскали сте се с това, което сте смятали, че ще ви сломи. Силата, която сега имате, не е бреме, а награда за вашата издръжливост. На работа излъчвайте тих авторитет, използвайте го като компас за движение напред. В любовта покажете на другите колко сте силни чрез своята нежност. Финансово продължете да градите вярата си в себе си. Емоционално, спрете да се съмнявате в силата си - доказателството вече е налице. Не е нужно да се борите повече. Вашето пътуване е доказателство за вашата сила. Останете изправени, заслужавате всяка стъпка.



Число 9 (Родени на 9-ти, 18-ти или 27-ми от месеца)

Често носите тежки емоции и вземате сериозни решения, но днес ви показва колко мощна може да бъде една малка, спокойна промяна. На работа едно обмислено решение може да освободи целия ви ден. Във взаимоотношенията една мила дума или честна истина могат да излекуват нещо трудно. Финансово малките промени работят във ваша полза. Емоционално не ви е нужна голяма революция - просто свеж въздух и различна перспектива. Когато решите да опростите нещо, животът се адаптира към вас. Доверете се на тези малки промени, те ви водят точно там, където трябва да бъдете.