Тръмп заяви, че ще се срещне с Путин въпреки отказа на Кремъл за разговор със Зеленски

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че е готов да се срещне с Владимир Путин въпреки отказа на руския лидер да се срещне с украинския президент Володимир Зеленски – опровергавайки спекулациите, че директни преговори между двамата воюващи президенти са предварително условие за високопоставена среща между САЩ и Русия. Това съобщи Guardian.

В четвъртък, говорейки пред репортери в Овалния кабинет, Тръмп каза, че Путин не е длъжен първо да се срещне със Зеленски, преди президентите на САЩ и Русия да проведат среща.

„Не, не е“, каза Тръмп. „Те искат да се срещнат с мен и аз ще направя всичко възможно, за да спра убийствата“.

Това противоречи на информация в New York Post, която цитира служител на Белия дом, според когото Тръмп би се срещнал с Путин само ако руският лидер се срещне със Зеленски – нещо, което Путин вече е отхвърлил.

Противоречивите послания – при които представители на Белия дом и Кремъл понякога си противоречат относно изискванията на лидерите и статуса на подготовката – подсказват за хаотична нова глава в непоследователните усилия на Тръмп да договори прекратяване на огъня във войната в Украйна.

Путин заяви, че не е готов да се срещне със Зеленски, въпреки че Кремъл твърди, че се подготвя официална двустранна среща с Доналд Тръмп следващата седмица.

„Нямам нищо против по принцип, това е възможно, но трябва да се създадат определени условия за това“, каза Путин за евентуалната среща със Зеленски. „За съжаление обаче все още сме далеч от създаването на такива условия.“

След като Путин се срещна със специалния пратеник на Тръмп Стив Уиткоф в Кремъл в сряда, информации от Вашингтон подсказаха, че руският президент се е съгласил първо да се срещне с Тръмп, а след това със Зеленски в тристранен формат.

И въпреки че Кремъл звучеше въодушевено от перспективата за официална среща на върха, той отрече темата за тристранна среща със Зеленски да е била повдигана