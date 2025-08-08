Има ръст в производството на лекарства

Ръст е регистриран при производството на лекарствени вещества и продукти - с 14.8%, съобщиха от НСИ.

През юни 2025 г. спрямо май 2025 г. е отчетено намаление при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 5.2%, и в преработващата промишленост - с 2.4%, докато в добивната промишленост се наблюдава ръст - с 16.9%.



По-значителен спад в преработващата промишленост е отчетен при производството на метални изделия, без машини и oборудване - със 17.4%, производството, некласифицирано другаде - с 13.7%, и при производството на превозни средства, без автомобили - с 10.1%. Ръст е регистриран при производството на лекарствени вещества и продукти - с 14.8%, и при ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 13.9%.

На годишна база спад на промишленото производство, изчислен от календарно изгладените данни, е отчетен при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - със 17.6%, и в преработващата промишленост - със 7.1%, докато в добивната промишленост е отчетен ръст - с 27.5%. В преработващата промишленост съществен спад спрямо юни 2024 г. е регистриран при производството на основни метали - с 41.8%, производството на текстил и изделия от текстил, без облекло - с 27.7%, и при производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон - с 22.3%. Ръст е отчетен при производството на тютюневи изделия - с 67.0%, производството на лекарствени вещества и продукти - с 14.9%, както и при производството на изделия от други неметални минерални суровини - с 13.9%.