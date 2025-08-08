Защо парк „Врана“ остава затворен

Държавата отпусна над 1,365 млн. лв. на Областната администрация София-град за стопанисване и управление на парк „Врана“. Въпреки това към този момент той все още е затворен за посетители, а спорът за между Столичната община и Областна управа за това кой трябва да го поддържа продължава, съобщава БНТ.

Парк „Врана“ е затворен от 10 юли, когато изтече и ултиматумът на кмета на София Васил Терзиев областната управа да поеме управлението на парка. Въпреки това обаче, към този момент това не се е случило и паркът остава затворен.

Областният управител на София-град Стефан Арсов заяви, че „ основната причина за все още висящото състояние на казуса е, че Столична община вчера изпратиха, след работно време, документите… В настоящия ден колегите от областната администрация ще прегледат дали всичко е налично като документации, това, което беше заложено по самото постановление на Министерски съвет като задължение. Надявам се колегите от Столична да са предоставили цялата документация, ако всичко е наред по нея, в следващата седмица ще пристъпим към фактическото приемане на самия парк“.

По думите му основната причина на така създалата се ситуация е ултимативният тон на кмета на Столична община, започвайки да говори през социалните мрежи.

„Разбира се, ние като държавна институция искахме абсолютно всичко да се случи плавно, с нормален преход в приемопредаването. Разбира се, има и процеси, които трябват да бъдат и юридически издържани, както и самото приемане на парка и затова няколко седмици, може би вече месец, се бавят нещата поради това, че документацията, която Министерски съвет изисква, и ние, не беше налична. Надявам се, това, което казаха колегите пред малко, докладваха, че вече има налични документи, дано, пак казвам всичко да е наред, и съответно ще пристъпим към фактическото приемане на парка“, добави Арсов.

От своя страна Надежда Бобчева, заместник-кмет по екологията на Столична община, коментира, че през целия този процес те са били активната страна: „Ние търсихме диалог, ние предлагахме решение, ние дори предложихме споразумение, с което да продължим да стопанисваме парка, то не беше прието от държавата. Да, може би се наложи да стигнем до ултиматум, просто защото повече от година нямаше никаква реакция от страна на областна администрация“.

По думите ѝ факт е, че през последния месец има по-голяма интензивност в отношенията между двете страни

„За първи път получихме и няколко писма от тях, абсолютно на всички сме отговорили и сме предоставили цялата информация, която е била изискана от нас, но искам да подчертая, че голяма част от нея, собственикът в лицето на на държавата можеше да си я набави сам, в него е цялата тази инициатива… Независимо от това, независимо от почивното време, независимо от сезона на отпуските, сме се постарали да предвижим всичко, което е по силите ни, да отговорим възможно най-бързо на всички искания, включително на последното, което получихме в понеделник тая седмица, вчера сме предоставили абсолютно цялата информация и с надявам областна администрация да не се крие повече от административни пречки, за да можем наистина да пременим към фактическото предаване“, добави Бобчева.