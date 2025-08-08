За приятелствата между зодиите

Истинските приятели са тези, които са с нас, както когато сме щастливи и всичко върви добре, така и когато преживяваме трудни дни. А астролозите вярват, че има зодиакални знаци, които са напълно съвместими и че приятелствата им траят години наред, без никакви кавги или предателства. Напротив, те са голяма подкрепа един за друг във всичко.

Овен (21 март - 19 април) и Близнаци (21 май - 21 юни)

Овните са целеустремени и процъфтяват в партньорства, които са динамични и забавни. Управлявани от Марс, планетата на действието, енергията и страстта, те подхождат към всеки аспект от живота с увереност и директност, които другите не могат да игнорират. Ето защо Овен и Близнаци биха били чудесни приятели.

Телец (20 април - 20 май) и Рак (22 юни - 22 юли)

Като фиксиран земен знак, Телецът е много селективен, когато става въпрос за приятели и внимава в кого или в какво инвестира времето и енергията си. Ракът осигурява емоционална дълбочина и разбиране, а това създава хармонична и лоялна връзка, основана на взаимна грижа и уважение.

Близнаци (21 май - 21 юни) и Везни (23 септември - 22 октомври)

Близнаците като социална пеперуда на зодиака и трудно ще се намери някой, с когото да не се разбират. Но техният перфектен приятел е някой, който се наслаждава на дълбоки интелектуални разговори и вечерни излизания. Везните имат много екстровертна енергия и социални умения.

Везните добавят креативност към интелекта на Близнаците, като отварят своите приятели за вълнуващи нови неща. В замяна Близнаците учат своите приятели Везни на възвишени занимания, превръщайки ги в истинска среща на умовете.

Рак (22 юни - 22 юли) и Риби (19 февруари - 20 март)

Що се отнася до изграждането на лична връзка, Раците са готови за дългосрочна връзка. Мили и сантиментални, те са едни от най-подкрепящите и грижовни знаци на зодиака, което ги прави лесни за приятелство. Ракът и Рибите ще се свържат на дълбоко емоционално ниво, защото и двамата интуитивно знаят какво другият трябва да види и чуе. И двата зодиакални знака са емпатични, грижовни и чувствителни, така че приятелството им ще бъде изпълнено с взаимно разбирателство и емоционална подкрепа.

Лъв (23 юли - 22 август) и Везни (23 септември - 22 октомври)

Лъвовете са известни като ярки личности, така че се нуждаят от партньор, който може да им съответства на енергията – някой като Везни. И двамата са любители на луксозните вещи и ще направят всичко възможно за хората, на които държат.

Лъвът се нуждае от Везни, за да ги научи как да балансират живота си и да не бъдат толкова егоистични, а Везните се нуждаят от Лъва, за да ги насърчи да блеснат по най-добрия начин и да се чувстват добре. Този дует е сила, с която трябва да се съобразяваме, това е сигурно.

Дева (23 август - 22 септември) и Козирог (22 декември - 19 януари)

Девите имат независима жилка, така че нямат нищо против да бъдат сами. Всяко приятелство трябва да добавя осезаема стойност към живота им и не може да бъде източник на разочарование. Като земен знак, Козирогът е на нивото на Дева и двата знака са разумни и рационални, което е предпоставка за солидно приятелство. Когато говорят помежду си, те го виждат много ясно и няма нужда да обсъждат каквото и да било. Девата се нуждае от лидерските способности на Козирога, а Козирогът може да им покаже как могат да се издигнат и да постигнат повече в живота си.

Везни (23 септември - 22 октомври) и Водолей (20 януари - 18 февруари)

Не е изненада, че Везни и Водолей трябва да са най-добри приятели, тъй като и двамата жадуват за свобода. Тези въздушни знаци моментално стават най-добри приятели заради споделеното си чувство за стил и нуждата от автономност в приятелството си. Връзката им ще бъде балансирана от смесица от интелектуална стимулация и несравними социални излети.

Скорпион (23 октомври - 21 ноември) и Дева (23 август - 22 септември)

Скорпионите могат да бъдат твърде обсебени от чувствата си, така че се нуждаят от най-добър приятел, който може да ги върне към реалността. Като воден знак, дълбочината и интензивността на Скорпиона са подходящи за аналитичната и практична природа на Девата. Дева предлага ниво на емоционална стабилност, на което Скорпионът се възхищава, докато Скорпионът осигурява страстта и психологическата проницателност, които интригуват Девата, Заедно те образуват връзка, която е трансформираща и дълбока.

Стрелец (22 ноември - 21 декември) и Водолей (20 януари - 18 февруари)

Стрелец може да си намери приятелства, където и да отиде, но се нуждае от най-добър приятел, който ще остане с него дълго време. Стрелец и Водолей са много отворени, свободни от осъждане, креативни и свободни, което ги прави страхотен дует.

Стрелец се нуждае от Водолей за визия и като резонатор за идеи, докато Водолей се нуждае от Стрелец, за да им помогне да се отпуснат и да стимулират чувството си за хумор. Те винаги ще виждат най-доброто един в друг и няма да пречат на успеха на другия.

Козирог (22 декември - 19 януари) и Телец (20 април - 20 май)

Козирозите не се нуждаят от много, за да бъдат щастливи в живота. Същото може да се каже и за земния знак Телец, поради което те са толкова практична двойка. Те споделят следните черти: уважение към упорития труд, всеотдайност и практичност. Ценят надеждността на другия и практичния подход към живота. Връзката им ще продължи да се засилва въз основа на споделени цели и желание за сигурност.

Водолей (20 януари - 18 февруари) и Риби (19 февруари - 20 март)

Водолеят обича да разтърсва нещата. Като знак, повлиян от бунтовния и хаотичен Уран, той търси баланс в приятелства, които имат елемент на лоялност и преданост, което е само част от това, което Рибите могат да внесат в живота им.

Този идеалистичен дует празнува приятелството си чрез творчеството, избирайки да се занимават с артистични занимания като изкуство, музика и танци заедно. Рибите ще насърчат Водолеите да бъдат по-малко сковани и свободомислещи, докато Водолеите ще помогнат на Рибите да разширят хоризонтите си и да мечтаят за по-голямо бъдеще.

Риби (19 февруари - 20 март) и Скорпион (23 октомври - 21 ноември)

Надеждни, подкрепящи и грижовни – кой не би искал да бъде най-добър приятел с Риби? Те знаят как да накарат другите хора да се чувстват добре и затова се нуждаят от приятел, който ще вложи толкова (ако не и повече) енергия във връзката. Рибите и Скорпионът разбират емоционалните си дълбини както никой друг. Силата на Скорпиона осигурява защитен щит за чувствителността на Рибите, докато емпатията и добротата на Рибите омекотяват понякога грубата външност на Скорпиона.