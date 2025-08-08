Недостиг на бензин в България

Сериозен недостиг на бензин се наблюдава в България заради липса на биодобавка, която се слага като задължителен компонент в горивото заради европейска директива. Проблемът е от няколко дни и засяга не само България, но и още няколко страни. Собственици на малки бензиностанции у нас твърдят, че е спряна доставката до обектите им.

Според изискване на Европейския съюз от март тази година горивата трябва задължително да се продават с биодобавка. Според екологичните изисквания за горивата, всички бензини вече трябва да съдържат поне 5% биоетанол.

Калин Йовчев е собственик на три малки бензиностанции в Пловдивско. Той споделя, че проблемът е от началото на миналата седмица. "Имаме проблем само с доставката на бензин. Доколкото знаем липсва биокомпонент, който да бъде влаган в бензина, а това е причина за недостига. Заявки за доставки се отказват тъкмо по тази причина. Снабдяването е трудно, чакаме потвърждение на заявки, накъсва се зареждането. Два от моите обекти не работят от дни. Вчера ни доставиха някакви количества, които да запълнят празнотата", обясни Йовчев, цитиран от NOVA.



Проблемът е в съоръженията на "Лукойл"

По думите му биодобавката се слага в съоръжения за смесване, притежание на рафинерията на "Лукойл". Според информация от AutoZona.bg, досега от "Лукойл" са купували биоетанол от Европейския съюз, но от началото на август тези доставки са прекратени.

"Проблемът е повсеместен, бензин няма в обекти в цялата страна или се предлага в ограничени количества. По-големите бензиностанции имат по-голям обем за складиране, това им позволява да не изпитват недостиг. Освен това вероятно са имали по-ранна информация за проблема, така че са се презапасили. Няма индикации за повишаване на цените на горивата въпреки това. До месец трябва проблемът да се реши", предполага Йовчев.

Не засяга големите вериги

Проверка на AutoZona.bg установи, че за спиране на продажбите на едро на бензин има официални съобщения и на сайтовете на Rompetrol Bulgaria и INSA OIL. Това означава, че поне на този етап бензиностанциите ще разчитат на количествата, които имат в момента, докато не се възобновят продажбите на едро.

Проблемът засяга предимно малките бензиностанции, докато по-големите вериги с по-голям капацитет за складиране не изпитват значителни затруднения.

Йовчев призова за дерогация - позволение за предлагане на горивото без биодобавка, докато не се реши техническият проблем с доставките на биоетанол.