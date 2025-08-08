  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +22 / +24
Пловдив: +24 / +32
Варна: +22 / +26
Сандански: +27 / +29
Русе: +25 / +27
Добрич: +20 / +25
Видин: +24 / +29
Плевен: +24 / +33
Велико Търново: +21 / +30
Смолян: +16 / +19
Кюстендил: +22 / +25
Стара Загора: +20 / +26

Величието изисква жертви! „Най-великият“ през септември в кината

  • Сподели в:
  • Viber
Величието изисква жертви! „Най-великият“ през септември в кината
A A+ A++ A

Този септември величието изисква жертви! Майсторът на модерния интелигентен ужас Джордан Пийл (Бягай!, Не!) представя Най-великият – разтърсващ психологически хорър за маниакалния стремеж към успехa и тънката граница между идол и насилник. Режисьор на филма е Джъстин Типинг (Kicks), а в ролите са бившият колежански футболист и изгряваща кинозвезда Тайрик Уидърс (Знам какво направи миналото лято) и ветеранът Марлон Уейънс (Реквием за една мечта), който прави едно от редките си, наелектризиращи драматични изпълнения.

Най-великият разказва за Камерън Кейд (Уидърс) – млад и изключително перспективен куотърбек, посветил целия си живот на американския футбол. В навечерието на ключово годишно събитие за набиране на нови играчи в професионалната лига, Кам е нападнат от злонамерен фен и претърпява мозъчна травма, която може да сложи край на кариерата му. Тъкмо когато всичко изглежда изгубено, Кам получава неочаквана възможност. Неговият идол Айсея Уайт (Уейънс) – легендарен куотърбек с осем шампионски титли, му предлага да го тренира в изолираното си имение. Но докато тренировките стават все по-интензивни, личността на Айсея започва да придобива все по-зловещи измерения, а пътят на Кам го отвежда в смущаващ лабиринт, който може да му струва далеч повече, отколкото е предполагал.

Трейлърът на Най-великият разкрива част от страховитата връзка между младия и зелен Кейд и безкомпромисния ветеран Уайт, която започва с вдъхновение, но скоро се изражда в обсесия и насилие. Филмът обещава оригинално кинопреживяване, което размива границата между спортна драма и психологически ужас, за да разкрие тревожната трансформация на една мечта в кошмар. Ако величието изисква жертви, какво сте готови да пожертвате?

Режисьор на Най-великият е Джъстин Типинг (Kicks), който е и сценарист заедно с Зак Ейкърс и Скип Бронки. Продуценти са Джордан Пийл, Иън Купър, Уин Розенфелд и Джамал М. Уотсън. В ролите влизат Тайрик Уидърс, Марлон Уейънс, Джулия Фокс, Тим Хейдекър, Джим Джефрис, Морис Грийн и др.

Величието изисква жертви! Най-великият в кината от 19 септември.


Последвайте ни в Twitter и Facebook

Коментирай

Най-четено от Любопитно
Последно от Любопитно

Всички новини от Любопитно »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Колко пъти ще ходихте на почивка това лято?
Виж резултатите