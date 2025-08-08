Червен код за опасност от пожари в следващите дни
Увеличава се опасността от разпалване на пожари в следващите дни. Причината е настъпващият нов доста дълъг сух период с високи температури.
За днес и следващите два дни синоптиците са обявили екстремен червен код за опасност от пожари за почти цялата страна, като най-висока е опасността в неделния ден, когато се очакват температури между 35 и 40 градуса. През изминалия месец са избухнали 3500 пожара, което е с 20% повече отколкото през юли миналата година.
Още по темата:
- » Продължава борбата с пожарите у нас
- » Пожар и задимяване спря движенито по част от АМ „Марица“, огънят в Сакар е овладян
- » Частично бедствено положение в общ. Харманли заради пожар в Сакар
Коментирай
Най-четено от Общество
Какво ще е времето идната седмица?17:20 03.08.2025 | Времето
Последно от Общество