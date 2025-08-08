  • Instagram
Червен код за опасност от пожари в следващите дни

Увеличава се опасността от разпалване на пожари в следващите дни. Причината е настъпващият нов доста дълъг сух период с високи температури.

За днес и следващите два дни синоптиците са обявили екстремен червен код за опасност от пожари за почти цялата страна, като най-висока е опасността в неделния ден, когато се очакват температури между 35 и 40 градуса. През изминалия месец са избухнали 3500 пожара, което е с 20% повече отколкото през юли миналата година.

