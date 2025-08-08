От днес: Цените у нас се показват в лева и евро

От днес, 8 август, цените на стоките и услугите в България трябва да са представени в две валути – и в лева, и в евро.

Етикетите трябва да показват с еднакъв шрифт двете цени, но няма изискване коя да е водеща – тази в лева или в евро.

Много потребители се объркват от двойното обозначаване на цените. Част от клиентите възприемат цената в евро като крайната и остават изненадани на касата.

Въпреки че цените са посочени и в двете валути, в България плащанията в евро ще започнат от 1 януари 2026 г. От тази дата еврото става официалната валута и ще се използва за всички плащания. През януари 2026 ще има период на успоредно обращение на лева и еврото, като ще може да се плаща и в двете валути, като търговецът ще връща ресто в евро.

Двойното обозначаване на продажната цена на книги, учебници, учебни помагала и други печатни произведения, включително познавателни книжки и учебни комплекти, детски книги с илюстрации, за рисуване или оцветяване, печатни или ръкописни нотни издания започва на 1 януари 2026 г., според законовите промени.

Търговците, които формират цените си недобросъвестно в периода на двойно обозначаване на цените в левове и евро, рискуват имуществени санкции в размер между 5000 лева и 1 млн. лева, предвижда Законът за въвеждане на еврото