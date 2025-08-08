Проф. Рачев обяви: Идва нова гореща вълна
За този уикенд ни очаква доста топло и сухо време. Тази прогноза направи в ефира на бТВ климатологът проф. Георги Рачев.
Този юли е бил третият най-топъл юли от началото на измерванията. Вече три години се подобрява рекордът. Ясно изразена е тенденцията към все по-топло време.
По думите му от днес настъпва 10-15-дневна гореща вълна, която няма да стигне над 40 градуса, но ще бъде продължителна.
