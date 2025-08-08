  • Instagram
Днес честваме свети Емилиан Изповедник

Днес честваме свети Емилиан Изповедник
Православната църква чества Свети Емилиян изповедник. Емилиан бил епископ в гр. Кизик, във времето на иконобореца император Лъв Арменец. Понеже не искал да се подчини на царската заповед да изхвърли св. икони от църквите, той бил пратен на заточение заедно с други православни епископи. На увещанията от страна на императора да осъди почитането на иконите, св. Емилиан отговорил:


„Ако тоя въпрос е църковен, както сам говориш, то нека се изследва според обичая в Църквата! От старо време църковните въпроси се изследват в църквите, а не в царските палати.“

В изгнание той прекарал пет години и изтърпял много мъки и унижения заради Христа. Умрял като изгнаник в 820 година.

Имен ден празнуват: Емилия, Емилияна, Емилиян, Емил.

Емил е латинско име, което означава ревност.

