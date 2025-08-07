С какво ни заплашва и с какво ни помага Марс през следващите дни

Главният действащ играч тази седмица е планетата воин Марс. Два хармонични и два дисхармонични аспекта. И както се казва в такива случаи: Предупреден, значи въоръжен!“ Енергиите обаче са толкова мощни, че ако не ги насочим правилно, те могат да станат вътрешно експлозивни.



На 8 август Марс тригон Уран

Благоприятно време за предприемане и насърчаване на иновативни инициативи. Този аспект е валиден от 8 до 10 август. Този аспект ще подтиква към неочаквани постъпки и екстравагантно поведение. Във всеки може да се пробуди играчът, авантюристът, търсачът на приключения, свободолюбивият човек. Няма да ви спре нито рискът, нито опасността, но ако се държите в пределите на разумното, нищо не ви грози. Под такова влияние човек не се бои от започване на нови смели проекти, да се откаже от старото и отживялото, откровено да заговори за своите потребности и желания. Вашата енергия и решителност ще помогнат да реализирате всичко, за което дълго време сте мечтали, при това в съвсем кратки срокове.

На 9 август Марс опозиция Сатурн

Една от най-силните конфигурации и може да показва проблеми, трудности и изпитания. Избягвайте рискове и действайте предпазливо. Този аспект е в сила от 8 до 10 август. Аспектът провокира напрегнати и конфликтни ситуации, създава препятствия. Ако около дните около тази дата възникне конфликт, то ще бъде с дълготрайни последствия. Може да се наложи на някои да им бъде потърсена отговорност за минали дела и решения.

Плановете могат да бъдат разрушени от външни обстоятелства, действията ви да срещнат препятствия. Трудности в бизнеса. Няма да можете да проявите решителност, инициативност и ще е трудно да защитите вашите права. Лесно възникват гняв и враждебност. Характерно ще е проблеми с по-възрастни хора, може родители. Подходящо е да се освободите от трудни и разочароващи отношения, тежки отговорности. Хроничните заболявания може да се изострят. Рискът от злополуки, инциденти, физически наранявания, счупвания нараства. На пътя внимателно шофирайте и се старайте да избягвате агресията на другите водачи.

На 10 август Марс опозиция Нептун

За този транзит е характерно потиснат гняв, тайни действия и интриги, измами, трудно контролиране на подсъзнателните желания, объркващи ситуации, които могат да ви навредят. Не се учудвайте, ако се почувствате разсеяни, разочаровани от близките и околните или депресирани. Възможни са измами в бизнеса и търговията. Това е тежък период за епилептиците. Пазете се от клевети! Избягвайте спекулациите! Подтиква към сексуални излишества. Задължително трябва да се избягва употребата на алкохол и наркотични вещества. Не вземайте решения, ако нямате ясна визия за нещата. Този аспект е в сила от 9 до 11 август.

На 10 август Марс тригон Плутон

Добро време за работа в екип и изпълнение на общите задачи. Създават се добри възможности за отстраняване на препятствията. Благоприятни са отношенията с обществените организации, влиятелните структури. Успешно е за разпределяне на печалби, налози, дългове и застраховки. Добър период за политици и военни, бизнесмени, учени, за корпоративен бизнес, за реформи в предприемачеството. Време, когато вашата решителност, борбен дух и страст ще ви позволят да постигнете целите си. Този аспект е в сила от 9 до 12 август.