Путин: Среща със Зеленски е възможна, но трябва да се създадат определени условия

Руският президент Владимир Путин заяви, че би се срещнал с украинския си колега Володимир Зеленски, предаде ТАСС. Въпреки това, по думите му, трябва да бъдат създадени условия за подобен контакт. Това каза Путин в разговор с журналисти след среща в Кремъл с лидера на Обединените арабски емирства Мохамед бин Зайед Ал Нахаян.

„Многократно съм казвал, че по принцип нямам нищо против, възможно е“, отбеляза Путин. „Но за да се случи това, трябва да се създадат определени условия. За съжаление все още сме далеч от създаването на такива условия“, допълни той.

Кремъл нееднократно е подчертавал, че руската страна е готова за среща между Путин и Зеленски, но за това е необходимо да се свърши много подготвителна работа.

По-рано помощникът на руския президент Юрий Ушаков сподели, че САЩ са повдигнали възможността за тристранна среща между Путин, Зеленски и американския лидер Доналд Тръмп. Москва обаче не е коментирала тази идея и е призовала вниманието да бъде насочено към двустранна среща между Русия и САЩ.