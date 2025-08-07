  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +23 / +26
Пловдив: +24 / +30
Варна: +24 / +30
Сандански: +27 / +30
Русе: +25 / +31
Добрич: +23 / +29
Видин: +26 / +31
Плевен: +27 / +31
Велико Търново: +24 / +30
Смолян: +17 / +22
Кюстендил: +23 / +27
Стара Загора: +24 / +29

Смъкнаха гаранцията на Георги Георгиев на 10 000 лева

  • Сподели в:
  • Viber
Смъкнаха гаранцията на Георги Георгиев на 10 000 лева
A A+ A++ A

Пловдивският окръжен съд намали паричната гаранция на Георги Георгиев - основният обвиняем по случая „Дебора“, от 25 000 на 10 000 лева. Решението е взето след преценка, че изтеклото време от задържането му, което вече наближава две години и два месеца, значително редуцира опасността от извършване на ново престъпление.

Мярката за неотклонение остава непроменена – „парична гаранция“, но размерът ѝ бе коригиран от въззивния състав на съда. В мотивите си магистратите посочват, че продължителността на задържането влияе на оценката за обществената опасност на подсъдимия.

Случаят „Дебора“ предизвика широк обществен отзвук в последните две години, след като в хода на разследването бяха повдигнати тежки обвинения срещу Георгиев, свързани с физическо и психическо насилие над млада жена. Делото премина през няколко съдебни инстанции и все още предизвиква сериозен обществен интерес.

До момента прокуратурата не е изразила официална позиция по днешното решение на съда. Очаква се в следващите дни да стане ясно дали ще бъде внесена нова жалба срещу намаляването на гаранцията.

#Дебора Иванова

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Правосъдие
Последно от Правосъдие

Всички новини от Правосъдие »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Колко пъти ще ходихте на почивка това лято?
Виж резултатите