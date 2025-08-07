Смъкнаха гаранцията на Георги Георгиев на 10 000 лева

Пловдивският окръжен съд намали паричната гаранция на Георги Георгиев - основният обвиняем по случая „Дебора“, от 25 000 на 10 000 лева. Решението е взето след преценка, че изтеклото време от задържането му, което вече наближава две години и два месеца, значително редуцира опасността от извършване на ново престъпление.

Мярката за неотклонение остава непроменена – „парична гаранция“, но размерът ѝ бе коригиран от въззивния състав на съда. В мотивите си магистратите посочват, че продължителността на задържането влияе на оценката за обществената опасност на подсъдимия.

Случаят „Дебора“ предизвика широк обществен отзвук в последните две години, след като в хода на разследването бяха повдигнати тежки обвинения срещу Георгиев, свързани с физическо и психическо насилие над млада жена. Делото премина през няколко съдебни инстанции и все още предизвиква сериозен обществен интерес.

До момента прокуратурата не е изразила официална позиция по днешното решение на съда. Очаква се в следващите дни да стане ясно дали ще бъде внесена нова жалба срещу намаляването на гаранцията.