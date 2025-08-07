Бейби бум в „Шейново“: 200 бебета се родиха за месец
Бейби бум в столичната АГ болница „Шейново". Само за месец юли там са се родили 200 бебета, отчетоха от лечебното заведение.
Положителната тенденция броят на ражданията да се увеличава в тази болница е от няколко месеца.
Жените, дали живот, все повече избират естественото раждане. Новородените момичета са колкото момчетата.
Запазва се традицията за именуване – най-популярните тези месеци са Мартин, Виктор и Георги, но има интерес и към по-модерните като Матео, Антонио, Карина.
„Тенденцията е първото раждане да е между 30 и 35 години, качва се възрастта. Това е свързано с желанието за реализация на една жена“, коментира д-р Гергана Петрова, началник на отделението по неонатология, предава бТВ.
