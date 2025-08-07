Спасиха българин от удавяне в Бяло море
Граждани спасиха 30-годишен българин от евентуално удавяне на плажа Ароги, Гърция, съобщава Xronos.
Инцидентът е станал преди спасителите да започнат работа, около 9:00 часа във вторник сутринта, когато се е чул български мъж да вика за помощ от плажа.
Местните жители и служителите на плажния бар в района веднага са се втурнали на помощ. За щастие в близкия спортен комплекс, по това време имало треньори, сред които и бивш шампион по плуване, който също се втурнал да помогне.
Благодарение на намесата на всички, младият българин е успял да стигне до брега, изтощен, но невредим.
Още по темата:
- » На кое море да почиваме - у нас или в Гърция? Вижте колко струват нощувките
- » Българи превземат Бяло море
- » Пътят за Гърция през Маказа е отворен
Коментирай
Най-четено от Общество
Верижна катастрофа на „Хаинбоаз”, има 10 пострадали, сред които и деца13:00 01.08.2025 | Общество
Последно от Общество