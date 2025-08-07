  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +23 / +26
Пловдив: +24 / +30
Варна: +24 / +30
Сандански: +27 / +30
Русе: +25 / +31
Добрич: +23 / +29
Видин: +26 / +31
Плевен: +27 / +31
Велико Търново: +24 / +30
Смолян: +17 / +22
Кюстендил: +23 / +27
Стара Загора: +24 / +29

Спасиха българин от удавяне в Бяло море

  • Сподели в:
  • Viber
Спасиха българин от удавяне в Бяло море
A A+ A++ A

Граждани спасиха 30-годишен българин от евентуално удавяне на плажа Ароги, Гърция, съобщава Xronos.

Инцидентът е станал преди спасителите да започнат работа, около 9:00 часа във вторник сутринта, когато се е чул български мъж да вика за помощ от плажа.

Местните жители и служителите на плажния бар в района веднага са се втурнали на помощ. За щастие в близкия спортен комплекс, по това време имало треньори, сред които и бивш шампион по плуване, който също се втурнал да помогне.

Благодарение на намесата на всички, младият българин е успял да стигне до брега, изтощен, но невредим.

#Бяло море

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Общество
Последно от Общество

Всички новини от Общество »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Колко пъти ще ходихте на почивка това лято?
Виж резултатите