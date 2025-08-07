  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +23 / +26
Пловдив: +24 / +30
Варна: +24 / +30
Сандански: +27 / +30
Русе: +25 / +31
Добрич: +23 / +29
Видин: +26 / +31
Плевен: +27 / +31
Велико Търново: +24 / +30
Смолян: +17 / +22
Кюстендил: +23 / +27
Стара Загора: +24 / +29

Вирусът Чикунгуня продължава да се разпространява в Южна Азия

  • Сподели в:
  • Viber
Вирусът Чикунгуня продължава да се разпространява в Южна Азия
A A+ A++ A

Вирусът Чикунгуня вероятно ще продължи да се разпространява в Южна Азия, тъй като проливните дъждове стимулират активността на комарите. За това предупреждават експерти по инфекциозни болести, предаде NOVA. От юли насам в южен Китай са регистрирани над 7 000 случая на вирусното заболяване, което наложи въвеждането на мерки, подобни на тези от пандемията от COVID-19.

Чикунгуня се предава предимно чрез комари от вида Aedes, а заболяването е известно с това, че причинява бързи и широко разпространени епидемии. Сред симптомите са висока температура и силни болки в ставите, наподобяващи грипни състояния. Смъртните случаи се считат за редки.

#вирус

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Свят
Последно от Свят

Всички новини от Свят »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Колко пъти ще ходихте на почивка това лято?
Виж резултатите