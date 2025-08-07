Министърът на културата с важно разяснение по казуса с Античния театър в София

Министърът на културата Мариан Бачев даде разяснения по казуса с Античния театър в София.

Докато съм в кратък отпуск, в публичното пространство се появиха поредните инсинуации – този път, че върху античния амфитеатър на Сердика в столицата щяло да се строи. Още от началото на мандата с екипа ми в Министерство на културата активно работим за това Римският амфитеатър в София да бъде спасен, развит и превърнат в жива част от културния живот на столицата", пише Мариан Бачев.

Той твърди, че от над 20 години не са предприемани реални действия за бъдещето на този уникален обект. "Затова вече повече от месец и половина водим разговори с Министерство на енергетиката, лично с министър Жечо Станков и с ръководството на БЕХ, за да бъде прехвърлена собствеността на терена към Министерството на културата", пише още той.

Бачев пише още, че територията, която досега е била предвидена за административна сграда на НЕК, е неразривна част от археологическия резерват „Сердика-Средец“ и носи изключителна историческа и културна стойност.

"Плановете ни включват и използване на съседен имот – чрез отчуждаване или замяна – за да създадем сценично пространство, вдъхновено от европейските примери: лятна сцена, изградена върху римските редове, където древността и съвременното изкуство ще се срещат в едно живо културно преживяване. Историята не е място за забрава или за застрояване. Римският амфитеатър е част от културната сърцевина на София. Аз и екипът ми няма да позволим да бъде нищо по-малко", завършва поста си Бачев.

Амфитеатърът на Сердика случайно е открит преди години при строеж на хотел. За първи път археологически находки от древния амфитеатър са открити още през 2004-а година, а мястото е било едно от най-големите по рода си в пределите на Източната Римска империя. Оказа се, че имотът, върху който се намира неразкритият амфитеатър, попада в списъка на 4 000 държавни имота с отпаднала необходимост за продажба.