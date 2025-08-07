  • Instagram
Оборотите в търговията на дребно в България нарастват

Оборотите в търговията на дребно в България нарастват
През юни 2025 г. оборотът в раздел "Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети" по съпоставими цени се увеличава с 0,6 на сто спрямо предходния месец, показват предварителни и сезонно изгладени данни на Националния статистически институт (НСИ). Търговският оборот нараства с 6,8 на сто спрямо юни 2024 г., показват календарно изгладените данни.


Справка в НСИ сочи, че през същия месец на 2024 г. оборотът в търговията на дребно е белязал ръст от 1,4 на сто спрямо предходния месец, а на годишна база увеличението е било с 4,3 на сто.

Месечни изменения

През юни 2025 г. е отчетено повишение на оборота при всички големи групи: "Търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни материали" - с 1,3 на сто, "Търговия на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали" - с 1,2 на сто, и "Търговия на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия" - с 0,3 на сто. В групата "Търговия на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали" нарастване е регистрирано при: "Търговия с фармацевтични и медицински стоки, козметика и тоалетни принадлежности" - с 2,3 на сто, "Търговия на дребно с компютърна и комуникационна техника” - с 1,8 на сто, "Търговия на дребно с разнообразни стоки" - с 1,3 на сто, и "Търговия на дребно с битова техника, мебели и други стоки за бита" - с 0,7 на сто.

Годишни изменения

През юни 2025 г. в сравнение със същия месец на 2024 г. ръст на оборота е регистриран при "Търговия на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали" - с 11,7 на сто, и "Търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни материали" - с 9,7 на сто, докато в "Търговия на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия" е отчетено намаление - с 0,5 на сто.

В групата "Търговия на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали" нарастване се наблюдава при всички подгрупи, като по-значително е при: "Търговия на дребно с компютърна и комуникационна техника" - с 16,6 на сто, "Търговия на дребно с битова техника, мебели и други стоки за бита" - с 15,5 на сто, и "Търговия на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия" - с 13,6 на сто.

