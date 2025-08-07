Няколко столични квартала са без топла вода поради аварии, съобщи на интернет страницата си "Топлофикация-София".

Засегнати са жителите на ул. "Калина Малина" № 1 и бул. "Шипченски проход" № 23 в Гео Милев. Очакваното възстановяване на топлоподаването за тях е на 9 август в 09:00 ч.

Бл. 504, бл. 505, бл. 506 в "Дружба 2" също са без топла вода, като се очаква подаването да бъде възстановено днес в 18:45 ч. Засегнати са и бл. 280 до бл. 291 и ул. "Обиколна" №56, като за тях очакваното възстановяване на топлата вода е 15:45 ч. днес.

Без топла вода са живеещите в част от центъра в участъка ул."Цар Петър", ул."Тунджа", ул."Разслатица", ул."Доспат", като се очаква подаването да бъде възстановено днес в 16:00 ч.

Засегнати са част от жителите на "Иван Вазов" на ул."Янко Забунов" №1,№3, ул."П.Каравелов" №34,№36, ул."Бурел" №43,47,49-53,66-68, бул."Витоша" №115-117. Очакваното възстановяване на топлоподаването за тях е днес в 19:00 ч.

Без топла вода са кварталите "Сердика", "Разсадника", "Илинден", "Гевгелийски", "Западен парк", "Красна поляна" 1,2 и 3. Очакваното възстановяване на топлоподаването за тях е утре в 8:30 ч.

Жителите на бл. 21 в "Младост" 1 също са без топла вода, като това ще продължи до 07:30 ч. утре.

Живущите в част от "Изток" между ул. "Райко Алексиев", ул. "Атанас Далчев", бул. "Цариградско шосе" и ул. "Т. Шевченко" са без топла вода до 23:59 ч. днес.