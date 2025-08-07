Двама мъже се удавиха в морето край „Слънчев бряг“

Двама възрастни мъже са се удавили в морето край "Слънчев бряг" на 6 август, съобщиха от полицията.

Около 10:25 ч. спасител на плажа пред известна дискотека в курортния комплекс извадил от морето мъж в безпомощно състояние. Дошлият на място медицински екип констатирал смъртта на мъжа на видима възраст между 60 и 70 години.

Около 15:30 ч. спасител на плажа пред хотел в курорта извадил от морето 93-годишен полски гражданин, който впоследствие починал въпреки оказаната му спешна медицинска помощ.

Телата на мъжете са откарани в УМБАЛ – Бургас за аутопсия.

По случаите се води разследване.