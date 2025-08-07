  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +21 / +30
Пловдив: +24 / +32
Варна: +24 / +33
Сандански: +27 / +32
Русе: +25 / +33
Добрич: +23 / +32
Видин: +24 / +33
Плевен: +28 / +34
Велико Търново: +24 / +33
Смолян: +18 / +24
Кюстендил: +22 / +29
Стара Загора: +25 / +31

Новите мита на Тръмп влязоха в сила

  • Сподели в:
  • Viber
Новите мита на Тръмп влязоха в сила
A A+ A++ A

По-високите мита на американския президент Доналд Тръмп, вариращи от 10 до 50%, влязоха в сила днес в полунощ източноамериканско време (07:00 часа българско време) и засегнаха стоки на основни търговски партньори на САЩ, предаде Ройтерс.

САЩ започнаха да събират по-високите митнически ставки след седмици на напрежение около окончателния размер на митата и преговори с търговски партньори, водени с цел намаляването им.

За стоките, които са били натоварени на плавателни съдове към САЩ и които са били в транзит преди крайния срок в полунощ, се дава разрешение да влизат в страната с по-ниските предишни мита преди 5 октомври.

Тръмп наложи високи мита на редица държави, включително 50% върху стоките от Бразилия, 39% - на тези от Швейцария, 35% от Канада и 25% от Индия. Вчера той обяви отделно 25% мито за индийските стоки, което ще бъде наложено след 21 дни заради това, че Индия купува руски петрол.

„Насрещните мита влизат в сила в полунощ. Милиарди долари - най-вече от държавите, които се възползваха от САЩ дълги години с усмивка на уста, ще започнат да прииждат в САЩ“, написа Тръмп в социалната мрежа „Трут Соушъл“.

Осем основни търговски партньори, на които се падат около 40% от търговията със САЩ, постигнаха рамкови споразумения за търговски и инвестиционни отстъпки, включително Европейският съюз, Япония и Южна Корея, като успяха да намалят основните си митнически ставки до 15%. Великобритания постигна 10%, докато Виетнам, Индонезия, Пакистан и Филипините - до 19% или 20%

#Доналд Тръмп

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Свят
Последно от Свят

Всички новини от Свят »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Колко пъти ще ходихте на почивка това лято?
Виж резултатите