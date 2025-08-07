Акция в Дуранкулак срещу коли, паркирани на плажа
Акция на контролни органи се провежда в Дуранкулак срещу коли, паркирани на плажа.
Проверяват се места, на които е забранено паркирането и дали има нарушения на действащото екологично законодателство.
Проверките се извършват от вчерашния ден по разпореждане на министъра на околната среда и водите Манол Генов.
На място са представители на Басейнова дирекция „Черноморски район“ и Регионалната инспекция по околната среда и водите-Варна, служители на Министерството на околната среда и горите, Главна дирекция „Национална полиция“, отдел „Икономическа полиция“, сектор „Престъпления против околната среда и дивата природа“, Областна администрация-Добрич. На място е и кметът на Шабла - Мариян Жечев.
Проверките ще се извършват до края на сезона.
