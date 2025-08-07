  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +21 / +30
Пловдив: +24 / +32
Варна: +24 / +33
Сандански: +27 / +32
Русе: +25 / +33
Добрич: +23 / +32
Видин: +24 / +33
Плевен: +28 / +34
Велико Търново: +24 / +33
Смолян: +18 / +24
Кюстендил: +22 / +29
Стара Загора: +25 / +31

Акция в Дуранкулак срещу коли, паркирани на плажа

  • Сподели в:
  • Viber
Акция в Дуранкулак срещу коли, паркирани на плажа
A A+ A++ A

Акция на контролни органи се провежда в Дуранкулак срещу коли, паркирани на плажа.

Проверяват се места, на които е забранено паркирането и дали има нарушения на действащото екологично законодателство.

Проверките се извършват от вчерашния ден по разпореждане на министъра на околната среда и водите Манол Генов.

На място са представители на Басейнова дирекция „Черноморски район“ и Регионалната инспекция по околната среда и водите-Варна, служители на Министерството на околната среда и горите, Главна дирекция „Национална полиция“, отдел „Икономическа полиция“, сектор „Престъпления против околната среда и дивата природа“, Областна администрация-Добрич. На място е и кметът на Шабла - Мариян Жечев.

Проверките ще се извършват до края на сезона.

#плаж

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Общество
Последно от Общество

Всички новини от Общество »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Колко пъти ще ходихте на почивка това лято?
Виж резултатите