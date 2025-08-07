  • Instagram
Промяна в движението по магистрала "Хемус"

Промяна в движението по магистрала "Хемус"
На 7 и 8 август, в часовете между 8:00 и 16:00 часа, се въвежда временна промяна в организацията на движение по автомагистралаХемус“ в участъка от 42 до 50 километра в посока град София. Причината е планирано премахване на крайпътна растителност, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.

Според информацията, дейностите ще се извършват в аварийната лента, където ще бъде разположена необходимата техника. Движението на автомобилите няма да бъде спирано – водачите ще могат да преминават през активната и изпреварващата лента.

От Агенцията апелират към шофьорите да проявят повишено внимание при преминаване през участъка, да спазват въведените ограничения на скоростта и да не предприемат рискови маневри. Основната цел е да бъде гарантирана безопасността на пътуващите и работещите на терен екипи.

Призивът към всички участници в движението е да се съобразяват с временната организация, за да не възникват пътнотранспортни произшествия и задръствания.

